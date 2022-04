Fox und ihr Verlobter, der Rapper Machine Gun Kelly.

Foto: AP/Charles Krupa

Hollywood – US-Schauspielerin Megan Fox trinkt nach eigenen Worten das Blut ihres Verlobten Machine Gun Kelly – und andersherum genauso. "Es sind nur ein paar Tropfen. Aber, ja, wir trinken das Blut des anderen gelegentlich – für rituelle Zwecke", sagte die 35-Jährige im Interview mit der Frauenzeitschrift "Glamour". Sie lege Tarotkarten, beschäftige sich mit Astrologie, meditiere und führe Rituale bei Neumond und Vollmond durch, sagte Fox weiter.

Schon bei der Bekanntgabe der Verlobung hatte der "Transformers"-Star einen Hinweis auf das Bluttrinkritual gegeben: "Wie in jedem Leben vor diesem und wie in jedem Leben danach habe ich Ja gesagt ... und dann haben wir das Blut des anderen getrunken", schrieb sie im Jänner auf Instagram. Die Schauspielerin und der Rapper (32, "Bloody Valentine") hatten einander 2020 am Filmset von "Midnight in the Switchgrass" in Puerto Rico kennengelernt.

Auf Fox' Instagram-Kanal häufen sich die Anspielungen auf einen anthropophagen Lebenswandel.

Fox hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von dem Schauspieler Brian Austin Green (48) getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter. (APA, 27.4.2022)