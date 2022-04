Es wird von nicht mehr als einer Nadel oder einem Verschluss gehalten, untendrunter nichts als nackte Haut. Beim Pin-Top handelt es sich um ein bemerkenswert eigenständiges Kleidungsstück. Es benötigt keinerlei Unterstützung, im Gegenteil. Es ersetzt BH und Bra und lässt die Brüste mehr als nur erahnen. Man könnte auch sagen: Der Reiz dieses Oberteils besteht in seiner Instagram-tauglichen Offenherzigkeit. Auf der Plattform gilt noch immer: Hauptsache, die weiblichen Nippel sind unsichtbar gemacht.

Offenherzigkeit ist gerade gefragt. Auf den Social-Media-Netzwerken lässt sich ein (post)pandemisches Bedürfnis nach Sexyness beobachten. Ob Mikro-Mini, Unterleiberl oder gelöcherte Bodysuits: Der Körper steht immer im Mittelpunkt. Einer, der das früh verstanden hat, ist Simon Porte Jacquemus. Der französische Designer liefert heiße Ware, nicht nur für prominente Models und Influencerinnen wie Bella Hadid, Megan Fox oder Janice Joostema. Zu den Verkaufsschlagern seines Labels gehören kleine haarige Mohairjäckchen und Cardigans, die vom Schriftzug "Jacquemus", einem Knopf oder wie im Fall von Hailey Bieber von einer goldenen Sicherheitsnadel gehalten werden.

Influencerin Janice Joostema posierte auf dem Revolve Festival im Jäckchen von Jacquemus. Foto: ImagePressAgency / Action Press

Spätestens seit vergangenem Sommer sind die Pin-Tops gefragt wie nie. Schon damals diagnostizierte die Shoppingplattform Lyst eine um 78 Prozent erhöhte Nachfrage nach Begriffen wie "front tie top", "lace up top" und "pin top". Nachdem Megan Fox in einem feuerwehrroten Oberteil von Jacquemus fotografiert worden war, stieg das Interesse an dem Oberteil angeblich rasant, nämlich um 52 Prozent in nur 48 Stunden.

Wer nun meint, die natürliche Umgebung des Pin-Tops sei ausschließlich Instagram, irrt. Popstar Ariana Grande bewies im letzten Jahr, dass ein notdürftig geschlossenes Oberteil auch einen Bühnenauftritt überstehen kann.

ArianaGrandeVevo

Wer den Trend zurückhaltender interpretieren will, kann sich bei Labels wie Acne oder aber in der Vergangenheit inspirieren lassen. Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow beispielsweise machte 1998 in ihrem grünen Zweiteiler von Donna Karan im Film "Great Expectations" vor, dass die Einknopfpolitik auch mit einer langen Bluse oder einem Cardigan vollzogen werden kann. Nicht jedes Outfit will schließlich Quotenkönigin auf Instagram werden. (Anne Feldkamp, 27.4.2022)