Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Burgenland am höchsten und in Tirol am niedrigsten

Am Mittwoch wurden deutlich mehr Neuinfektionen als in den vergangenen Tagen gemeldet. Foto: APA / Hans Punz

Wien – Die Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind am Mittwoch deutlich höher ausgefallen als an den Tagen zuvor: Laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums wurden 8.239 positive Testresultate dokumentiert. Dieser Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 7.198 Fällen. Außerdem sind 24 Menschen an oder infolge von Covid-19 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 561,1 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der Meldung am Dienstag:

Burgenland: 378 Neuinfektionen (Sieben-Tage-Inzidenz 1.118,5)

Kärnten: 272 (443)



Niederösterreich 2088 (711,7)



Oberösterreich 1.189 (485,9)



Salzburg 336 (410,5)



Steiermark 919 (412,3)



Tirol 372 (312,5)



Vorarlberg 234 (457,9)



Wien 2.451 (696,1)

Aktuell sind 86.280 Menschen an Covid erkrankt. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 10.412 Menschen als wieder genesen. In Österreichs Krankenhäusern liegen derzeit 1.452 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das sind um 37 weniger als am gestrigen Dienstag und 424 weniger als noch vor einer Woche. Genauso viele Schwererkrankte wie gestern, 111 Menschen, werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl veränderte sich seit gestern nicht, im Wochenvergleich ist sie um 27 gesunken.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 237.582 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon 204.091 der aussagekräftigeren PCR-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 4 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen Woche, in der durchschnittlich 3,8 Prozent der PCR-Tests positiv waren. (APA, 27.4.2022)