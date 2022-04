Nach Willi Resetarits soll ein Preis benannt werden. APA

Die Wiener Grünen plädieren für einen jährlichen Willi-Resetarits-Förderpreis in Andenken an den am Sonntag tödlich verunglückten Künstler. Man werde einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat einbringen, kündigte Kultursprecherin Ursula Berner am Mittwoch an. "Das Leben als Musiker:in in Österreich ist hart und oft ernüchternd", so Berner. Deshalb solle mit einer neuen Auszeichnung jungen Musikern mit Wiener Lokalkolorit und Alltagspoesie unter die Arme gegriffen werden.

Und zugleich könne man mit der Ehrung auch Willi Resetarits gedenken. "In seinem Leben hat er sich für solidarisches Zusammenleben und für die unbedingte Unterstützung von Benachteiligten und Ausgegrenzten eingesetzt", sagte Berner. (APA,27.4.2022)