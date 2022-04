Am 1. Mai ab 13 Uhr – Wiederholung der Sendung vom Oktober 1995, in der Resetarits die bisherigen Höhepunkte Revue passieren ließ

Willi Resetarits ist vergangenen Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – In Erinnerung an den am Sonntag verstorbenen Musiker Willi Resetarits bringt Radio Wien am kommenden Sonntag (1. Mai, 13 Uhr) noch einmal die beliebte Sendung "Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn". Dabei handelt es sich um eine Sendung vom Oktober 1995, in der Resetarits die bisherigen Höhepunkte Revue passieren ließ.

Gestartet war die Sendung am 9. April 1995: Jeden Sonntag wurde ab 13 Uhr musikalisch getröstet und beraten. Bis 1998 wurde live musiziert, mit Studiogästen geplaudert, Hörerpost verlesen und in der Radio-Geschichte geforscht. In den Jahren 2006 bis 2012 gab es ein Revival der Sendung. (APA, 27.4.2022)