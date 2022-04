Das moderne Spiel hat den klassischen Look alter Nintendo-Spiele. Foto: Screenshot / Youtube / Shintendo

Für viele Gamerinnen und Gamer geht es seit Ende Februar nur noch um eines: "Elden Ring", die neueste Schöpfung des japanischen Entwicklerstudios From Software, das vor allem für die anspruchsvollen Action-Rollenspiele "Dark Souls" bekannt ist. Nicht nur unter Langzeitliebhabern sorgte die Inszenierung für Begeisterung, stattdessen zog sie auch zahlreiche Skeptiker in die detailreiche Welt, um sich an den brutalen Bosskämpfen zu versuchen.

Ein Fan und Twitch-Streamer namens Shintendo scheint nicht genug zu bekommen – und arbeitet an einer Umsetzung des Spiels für den Gameboy in der Grafik und Aufmachung klassischer Nintendo-Spiele aus den 1990er-Jahren. Sein Projekt kündigte er auf Reddit mit der Nachricht "Ich mache ein 'Elden Ring'-Demake für den Game Boy! Es wird auf echter Hardware funktionieren!" an. Darunter postete er außerdem einen ersten Teaser, in dem das Spiel samt dramatischer Musik zu sehen ist.

shintendo

Schon bald ist es so weit

Für die Entwicklung nutzt er GB Studio 3.0, dabei handelt es sich laut "t3n" um einen Game-Creator, bei dem man Inhalte per Drag-and-Drop platzieren kann. Dank dessen könnten selbst unerfahrenere Menschen sich an der Spieleentwicklung für den Gameboy versuchen.

Schon Ende Mai soll mit Limgrave der erste Bereich der "Elden Ring"-Spielwelt fertig sein, wie weit er wirklich gehen wird, sei allerdings noch unklar, schreibt Shintendo auf Reddit. Wer sich für das Projekt interessiert, kann es per Livestream auf Twitch mitverfolgen, dort will er zumindest Teile seiner Entwicklung veröffentlichen. Updates zur Entwicklung sollen außerdem auf seinem Youtube-Kanal zu finden sein. (red, 27.4.2022)