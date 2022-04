Kroatien (im Bild Pula) ermöglicht österreichischen Urlauberinnen und Urlaubern eine auflagenfreie Einreise. Foto: imago images/Pixsell

In den letzten Wochen gaben immer mehr Länder bekannt, Touristinnen und Touristen die Einreise zu erleichtern. Darunter einige, die schon jetzt gar keinen Nachweis – egal ob geimpft, getestet oder genesen – mehr verlangen und auch solche, die angekündigt haben, bald alle Maßnahmen fallenzulassen. Dennoch kann sich der Status auch wieder ändern: Die Pandemie ist längst nicht vorbei. Um sich einen aktuellen Überblick zu verschaffen, kann man die Karte der Buchungsplattform Kayak zurate ziehen. Dort ist ersichtlich, wie sich die Lage in dem angepeilten Urlaubsland zurzeit darstellt.

Filterfunktion

Man kann so zum Beispiel in Erfahrung bringen, welche Länder für geimpfte Reisende offen sind, welche Test- und Quarantäneanforderungen es gibt. Ein Filter hilft dabei: Man gibt einfach das Abreiseland ein – die Karte wird dann aktualisiert und zeigt den Öffnungsstatus der Länder sowie alle Covid-19-bezogenen Einreisebestimmungen für Flugreisende an. Zudem kann man nach Kriterien wie "Einreise für Geimpfte" oder einer bestimmten Weltregion filtern.

So wird ersichtlich, dass österreichische Reisende momentan in 41 Länder ohne Restriktionen einreisen können. 152 Länder sind unter bestimmten Voraussetzungen zu besuchen, 33 empfangen keine Touristinnen und Touristen. Mit einem Klick auf "Show more" beim entsprechenden Land erfährt man weitere Details, etwa ob man vor der Einreise ein einschlägiges Formular ausfüllen muss.

Obwohl die Karte immer auf dem aktuellen Stand ist, sollte man sich auf der Website des Außenministeriums rückversichern. Auch ein Blick auf die Reiseservice-Seite des ÖAMTC ist hilfreich. (red, 27.4.2022)