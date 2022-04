Soll keiner sagen, Medien seien der Stadt nicht wichtig. 2021 schaltete Wien in heimischen Medien Inserate in der Höhe von 24,2 Millionen Euro. Das war kein einmaliger Ausreißer, seit Jahren hat die Bundeshauptstadt die Spendierhosen an – besonders wenn es darum geht, den Boulevard großzügig mit Anzeigen zu versorgen. Geradezu lachhaft machen sich im Gegensatz dazu jene 750.000 Euro aus, die der Bürgersender Okto an jährlicher Förderung von der Stadt Wien ausgeschüttet bekam – und die ihm nun offenbar ziemlich überraschend gestrichen werden. Nach 16 Jahren scheint das Projekt Community-TV Geschichte.

Eser Akbaba mit Fred Turnheim, Li Xiaosi und Heinz Fischer im Okto-TV-Studio. Foto: OKTO

Man wolle lineares Fernsehen nicht mehr fördern, heißt es aus dem Büro von Finanzstadtrat Peter Hanke. Mehr Medienkompetenz für junge Menschen ist sicher ein löbliches Unterfangen, Okto-TV versteht sich aber als generationenübergreifendes Projekt und Symbol für Vielfalt und Diversität. Abseits des Mainstreams bot der Sender vielen eine Heimat – Zuseherinnen und Programmmachern gleichermaßen.

Der Imageschaden für die rot-pinke Stadtpolitik ist beträchtlich. Geld für Partizipation, Bürgerbeteiligung und gelebte Demokratie zu streichen ist das falsche Signal.

Schon öfter stand Okto vor dem Aus, doch immer konnte in letzter Minute das Ende verhindert werden. Vielleicht überlegen es sich die Entscheider noch einmal. Zu wünschen wäre es. (Doris Priesching, 27.4.2022)