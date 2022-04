Jonas Poher Rasmussen schildert im Animationsfilm "Flee" die traumatische Odyssee des jungen Afghanen Amin, der vor 30 Jahren aus seiner Heimat fliehen musste. Foto: arte

Der deutsch-französische Kultursender Arte feiert seine ersten 30 Jahre mit einem großen Programmschwerpunkt. Details dazu wurden heute bei einer Pressekonferenz in Straßburg bekanntgegeben.

Das Geburtstagsprogramm ist über das ganze Jahr verteilt, von 19. Mai bis 9. Juli noch einmal verdichtet:

Flee Am 30. Mai schildert Jonas Poher Rasmussen in einer Animation die traumatische Odyssee des jungen Afghanen Amin, der vor 30 Jahren aus seiner Heimat fliehen musste.

Am 30. Mai schildert Jonas Poher Rasmussen in einer Animation die traumatische Odyssee des jungen Afghanen Amin, der vor 30 Jahren aus seiner Heimat fliehen musste. Europa. Kontinent im Umbruch ist eine sechsteilige deutsch-französische Dokumentarserie über die großen Themen. Sie startet am 31. Mai, greift Fragen zu Energie, Ernährung, Transport, Digitalisierung, Migration, Natur auf und versucht, Lösungsvorschläge zu machen.

ist eine sechsteilige deutsch-französische Dokumentarserie über die großen Themen. Sie startet am 31. Mai, greift Fragen zu Energie, Ernährung, Transport, Digitalisierung, Migration, Natur auf und versucht, Lösungsvorschläge zu machen. Nachbarschaftsgeschichten Paris/Berlin betont am 28. Mai in vier Teilen die deutsch-französische Freundschaft in Architektur und Städtebau mit Luftaufnahmen, 3D-Animationen und Beiträgen von Historikern und Stadtplanern.

betont am 28. Mai in vier Teilen die deutsch-französische Freundschaft in Architektur und Städtebau mit Luftaufnahmen, 3D-Animationen und Beiträgen von Historikern und Stadtplanern. Rätselhafte Venus Die "Universum"-Doku über neue Erkenntnisse zur Venus von Willendorf zeigt Arte am 28. 5. um 20.15 Uhr.

Die "Universum"-Doku über neue Erkenntnisse zur Venus von Willendorf zeigt Arte am 28. 5. um 20.15 Uhr. Karambolage gibt es auf Arte seit 30 Jahren. Sendungsmacherin Claire Doutriaux feiert das kreative Magazin in zwei Sondersendungen am 22. und 29. Mai.

gibt es auf Arte seit 30 Jahren. Sendungsmacherin Claire Doutriaux feiert das kreative Magazin in zwei Sondersendungen am 22. und 29. Mai. Viel Musik bringt die Geburtstagswoche mit Konzertaufführungen, Donizettis "Don Pasquale" und Sting im Pariser Panthéon, Simon and Garfunkel im Central Park 1981, Chuck Berry.

bringt die Geburtstagswoche mit Konzertaufführungen, Donizettis "Don Pasquale" und Sting im Pariser Panthéon, Simon and Garfunkel im Central Park 1981, Chuck Berry. Wild Republic In der deutschen Drama-Adventure-Serie gerät eine erlebnispädagogische Maßnahme mit jungen Straftätern außer Kontrolle. "Wild Republic" war zuerst auf Magenta TV abrufbar, Arte zeigt das Abenteuer als erster Free-TV-Sender.

"Unser Sender ist bestrebt, seinem Publikum Hintergründe zu vermitteln und damit zum besseren Verständnis von Europa und der Welt beizutragen", sagte Arte-Präsident Bruno Patinot. Man wolle auch in Zukunft mit dem europäischen Publikum noch mehr in der jeweiligen Landessprache in Kontakt kommen. Programm wird in sechs Sprachen ausgespielt– Deutsch, Französisch, Englisch Spanisch, Polnisch, Italienisch.

"Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit in Europa ist", hob Arte-Vizepräsident Peter Weber hervor. "Arte wurde genau dafür gegründet, um diesen Zusammenhalt zu fördern. Kein bloßes 'nice zu have'."

Abseits der Geburtstagsfeiern präsentierte Arte weitere Projekte und Schwerpunkte bis September:

Generation Africa Ein Schwerpunkt mit 25 Filmen und Dokumentationen ab 10. Juni von afrikanischen Regisseurinnen und Regisseuren aus 16 verschiedenen Ländern.

Ein Schwerpunkt mit 25 Filmen und Dokumentationen ab 10. Juni von afrikanischen Regisseurinnen und Regisseuren aus 16 verschiedenen Ländern. Arte Info+ Ab dem Sommer ergänzt die zehnminütige Infosendung das Nachrichtenangebot. Das für Mediathek und Drittplattformen zugeschnittene Format greift zweimal pro Woche eine Frage der europäischen oder internationalen Aktualität auf und erläutert sie für das Publikum im Netz. Zum Beispiel über die Flut in Mitteleuropa im Sommer 2021, Insektenkiller, Ausbeutung der Meere oder Truppenabzug aus Afghanistan.



MenschenLeben erzählt ab 6. Juli von Menschen, die sich Herausforderungen stellen, Grenzen überschreiten, Probleme bewältigen, zum Beispiel ohne Sex leben, ihr Recht auf Sterbehilfe in Anspruch nehmen, als Haushaltshilfen arbeiten oder ein künstliches Herz haben.