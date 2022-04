Bowling bleibt der König des Spiels, zumindest für die ältere Generation, die früher diesen Sport auch gern einmal am Wochenende mit Freunden im realen Leben genossen hat. Foto: Nintendo

2022 wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um die durch die Pandemie gewachsene Anzahl an Computergelegenheitsspielern laufend mit unterhaltsamen Games für zwischendurch zu verwöhnen. Nintendo grätscht hier mit dem neuen Sporttitel Switch Sports in diese Lücke, verpasst es aber 16 Jahre nach dem geistigen Vorgänger – Wii Sports – sowohl, frische Sportarten zu liefern, als auch, den Umfang an heutige Bedürfnisse anzupassen.

Wenige Sportarten

Die jubelnde Menge im bunten Spocco Square Sportcenter empfängt die einlaufenden Athleten euphorisch. So richtig sportlich sehen die Avatare im neuen Nintendo Switch Sports zwar nicht aus, aber sie beherrschen allerlei Sportarten, und das darf man als Spieler schon nach wenigen Minuten unter Beweis stellen.

Sechs Sportarten stehen zur Verfügung, also gleich viele wie in Wii Sports 2006, aber nur halb so viele wie in Wii Sports Ressort 2009. Die Auswahl bietet deshalb einen überschaubaren Neuigkeitswert, vor allem für Kenner der Vorgänger. Bowling entpuppt sich dabei weiterhin als zugänglichste Sportart. Man wirft die Kugel an einer vorher definierten Stelle ab und kann ihr auf Wunsch auch einen Spin verpassen. Dadurch wird das Abräumen der meisten Kegel bald zu einem Kinderspiel, aber trotzdem bietet die Sportart kurzweilige Unterhaltung, die mit Gleichgesinnten im Raum für gute Stimmung sorgt. Vor allem der Battle-Royale-Modus, bei dem 16 Spieler bis zum Sieg um Punkte kämpfen, bringt zusätzliche Abwechslung in den Bowling-Alltag.

Nintendo

Tennis kann mit bis zu drei Freunden gespielt werden, macht dabei auch kurzfristig Spaß, erschöpft sich aber auch genauso schnell. Zwar finden sich alle gängigen Spielvarianten des Sports eingebettet, also etwa Topspin oder Lob, dennoch hat man immer das Gefühl, der Zufall würde ein klein wenig mitspielen. Bei Badminton verhält es sich ähnlich, allerdings gestaltet sich der Ablauf etwas unterhaltsamer, weil schneller. Dafür dürfen maximal zwei Leute gleichzeitig spielen.

Auch Volleyball macht grundsätzlich Spaß. Egal ob gezieltes Pritschen oder auch Vollführen von Schmetterbällen, es geht schnell ins Blut über und lässt sich am besten genießen, wenn man zusammen mit einem Familienmitglied oder einem Freund im Team spielt. Chanbara hingegen, wo man mit unterschiedlichen Waffen auf einen Gegenspieler eindreschen muss, bis dieser von einer Plattform fällt, ist auch nach längerem Spielen ungenau und so weder für den unkomplizierten Spaß noch für präzise Duelle gut geeignet.

Zu guter Letzt wartet König Fußball auf den sportinteressierten Spieler. Bis zu acht Spieler finden sich hier ein, um gegen einen überdimensionalen Ball zu treten. Sowohl das Spielgerät als auch die großen Tore erinnern stark an das erfolgreiche Rocket League, ohne aber dessen komplexe Steuerung zu bieten. So bleibt viel Chaos, was unterhalten kann, aber viele wohl auch mittelfristig langweilen wird, da auch mit längerer Spieldauer kaum etwas dazugelernt werden kann.

Wer sich an einer Art Elfmeterschießen versuchen will, der darf den separat erhältlichen Beingurt am Oberschenkel anbringen und so fröhlich gegen den Ball treten. Im normalen Modus soll der Beingurt erst mit einem später gelieferten Update zum Einsatz kommen dürfen.

Der eigene Avatar darf mit freigespielten Kleidungsstücken neu ausgestattet werden. Foto: Nintendo

Fehlende Abwechslung

Der unkomplizierte Spaß der einzelnen Disziplinen würde von einer größeren Auswahl profitieren, speziell wenn man mit einigen der angebotenen Sportarten wenig anfangen kann. Wo bleiben Basketball, Bogenschießen oder Jetski, die in Wii Sports Ressort alle schon zu finden waren? Golf wird immerhin im Herbst als kostenloser Download nachgeliefert – aber eigentlich müsste es jetzt schon dabei sein.

Die möglichen Onlineduelle, sofern man für den Onlinedienst von Nintendo zahlt, erweitern zwar nicht die Auswahl an Sportarten, die ständige Verfügbarkeit von Mitspielern ist aber in jedem Fall eine Motivationsstütze. Im Onlinespiel kann man zudem neue Kleidung für den eigenen Avatar, im Spiel Sportsmate genannt, freischalten. Das ist ein witziges Feature, auch wenn das auf Gelegenheitsspieler zielende Game jene in zusätzliche Menüpunkte zwingt, was wiederum gelegentlich unübersichtlich wirkt.

Dafür hat man etwa bei den Tutorials gespart, die nur bei manchen Sportarten eingeblendet werden. Wie man zum Beispiel beim Bowling der Kugel einen Spin gibt, muss man selbst herausfinden.

Der Fußballmodus unterstützt acht Mitspieler, zumindest online. So viele Leute in einem Wohnzimmer, das wäre dann wohl etwas zu gefährlich bei all dem Fuchteln und Treten. Foto: Nintendo

Fazit

Tatsächlich kann eine Runde Bowling im neuesten Nintendo-Titel kurz meine Erinnerungen an viele Stunden mit Wii Sports positiv in Erinnerung rufen. Dieser unkomplizierte Spielspaß, den man damals auch Oma und Papa erklären musste, weil es in der Werbung "so witzig" aussah, war einfach ansteckend. 16 Jahre später funktioniert diese Idee nur bedingt. Ja, die Steuerung ist dank Joycons etwas präziser, wird aber von den meisten Sportarten nicht wirklich ausgenutzt. Stattdessen fuchtelt man wild durch die Luft in der Hoffnung, den Ball im richtigen Moment zu treffen.

Das mag Gelegenheitsspieler kurzfristig an die Konsole fesseln, aber dass diese dann auch lange am Ball bleiben – das zeichnet sich nicht ab. Die Spielelandschaft hat sich seit 2006 stark verändert. Der Gelegenheitsspieler hat eine breite Auswahl zur Verfügung. Nicht nur von Nintendo, sondern vor allem auf Smartphone und Tablet. Diesen Spin, gemeinsam mit der Familie vor dem TV-Gerät Spaß zu haben, schaffen dennoch nicht viele, weshalb die Daseinsberechtigung dieses Spiels in keinem Fall angezweifelt werden soll.

Mit ein wenig mehr Mut und einem öffentlich kommunizierten Plan, das Angebot laufend zu erweitern, könnte man Switch Sports deshalb durchaus empfehlen. So fällt diese Empfehlung allerdings mit Einschränkungen aus, die 2022 wohl nicht hätten sein müssen.

Nintendo Switch Sports ist ab dem 29. April 2022 für rund 40 Euro erhältlich – exklusiv für Nintendo Switch, versteht sich. (Alexander Amon, 27.4.2022)