15 Jahre nach einem dramatischen Ereignis treffen sich Antoine (Pablo Pauly) und Emilie (Margot Bancilhon) wieder – "Drei Tage und ein Leben", 23.15 Uhr, WDR. Foto: WDR / Mahi Films / Nicolas Schul

19.40 REPORTAGE

Re: Die Klima-Aussteiger – Leben ohne Strom und fließend Wasser Familien in Großbritannien brechen radikal mit ihrem Wohlstandsleben. Ob allein auf einer Insel oder im ländlichen Raum in Wales, mit ihrem Lebensmodell kämpfen sie gegen den Klima-Kollaps. Bis 20.15, Arte

20.15 FUSSBALL

Uefa Europa League 1/2 Finale Hinspiel: West Ham United FC – Eintracht Frankfurt Martin Hintereggers Eintracht Frankfurt möchte in London den Grundstein legen, um im Rückspiel den Finaleinzug in der Europa League zu fixieren. Anpfiff ist um 21 Uhr. Servus TV zeigt zeitgleich das zweite Halbfinalhinspiel zwischen Leipzig und den Glasgow Rangers.

Bis 23.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Faszination Achterbahn Achterbahnen locken in Scharen auf Volksfeste und in Freizeitparks. Heute gibt es auf der Welt 13.700 dieser Kolosse aus Stahl oder Holz. Und es kommen immer spektakulärere dazu. Was macht ihre Faszination aus? Bis 21.05, Arte

20.15 ZUKUNFT DER ARBEIT

Gesünder arbeiten, besser leben: Teilzeit für alle? Anwesenheitspflicht, Vierzigstundenwoche und starre Hierarchien – jahrzehntealte Arbeitsmodelle stehen auf dem Prüfstand. Unternehmen müssen kreativ werden, um neue Mitarbeitende zu finden. Bis 21.00, 3sat

20.15 NATUR

Land der Berge: Vom Oberen Gericht ins Kaunertal Eine Reise durch eisige Höhen und traditionsreiche Regionen der Tiroler Bergwelt. Bis 21.05, ORF 3

21.00 MAGAZIN

Scobel: Moderne Arbeitswelten Corona hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Über das Wie diskutiert Gert Scobel mit: Melanie Arntz (Wirtschaftsforscherin), Oliver Nachtwey (Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel) und Marco Nink (Marktforschungsinstitut Gallup). Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Beklatscht, bedroht, ausgebrannt Zu Beginn der Pandemie wurde das Gesundheitspersonal noch beklatscht, zwei Jahre später sind viele ausgebrannt und fühlen sich alleingelassen. Nicole Kampl liefert eine Reportage – zwischen Pandemie und Personalmangel. Bis 22.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Klaus Eckel (Kabarettist), Murathan Muslu und Ben Saber (Schauspieler und Musiker) sowie Bianca Blasl (Journalistin und Bloggerin). Bis 0.05, ORF 2

23.15 SCHULD-UND-SÜHNE-DRAMA

Drei Tage und ein Leben (Trois jours et une vie, F/BEL 2019, Nicolas Boukhrief) Auch 15 Jahre nach dem Verschwinden eines kleinen Jungen ist Antoine nach wie vor der Einzige, der weiß, was damals geschehen ist. Als er nach seinem Studium in das Dorf in den Ardennen zurückkehrt, wird er mit den Schatten seiner Vergangenheit konfrontiert. Mit San drine Bonnaire und Pablo Pauly. Bis 1.45, WDR