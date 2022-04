Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair, l.) Heinrich Müller (Jakob Diehl, M.) und Adolf Eichmann (Johannes Allmayer, r.), in "Die Wannseekonferenz" Foto: ORF, ZDF, Julia Terjung

Wien/New York – Zwei TV-Produktionen mit ORF-Beteiligung sind am Dienstag bei den New York Festivals ausgezeichnet worden. Das Spielfilmdrama "Die Wannseekonferenz" – eine Produktion der Constantin Television in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit dem ORF – erhielt in der Festivalkategorie "Feature Films" den "Gold Award". "Sterben 2.0 – Der neue Umgang mit dem Tod" wurde in der Dokumentarfilm-Kategorie "Religion & Philosophy" mit einem "Silver Award" ausgezeichnet. Die Koproduktion von ORF und Redmonster beschäftigt sich mit dem Bedürfnis nach Spiritualität abseits der kirchlichen Tradition.

Auch Servus TV konnte sich über Preise freuen: Filme der Terra Mater Factual Studios räumten acht Auszeichnungen ab. Das Flusspferd-Porträt "Der König der Hippos" erhielt etwa drei Preise, darunter den "Gold Award" in der Dokumentarfilm-Kategorie "Nature and Wildlife". (APA, 27.4.2022)