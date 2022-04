Gitarre lernen per Smartphone: Das verspricht das Start-up Fretello. Foto: Fretello

Dank der App des oberösterreichischen Start-ups Fretello sollen Menschen von zu Hause aus Gitarre spielen lernen. Vor allem Anfängern soll damit der Einstieg in die Welt des Musizierens erleichtert werden. Eine Idee, die auch für Investoren interessant zu sein scheint. In einer neuen Finanzierungsrunde sammeln die Gründer Florian Lettner und Wolfgang Damm ein Investment in Höhe von drei Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Jede erfolgreiche Finanzierungsrunde sei wie ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Erfolg, heißt es in einer Presseaussendung. "Es ist immer eine Achterbahnfahrt, auch wenn man, so wie Fretello, hervorragendes Wachstum und sehr gute Kennzahlen vorweisen kann", sagt CEO Lettner.

Hunderttausende User

Die Finanzspritze stammt vom European Super Angels Club, dem finnischen Venture Capital Fonds Sparkmind, den Tractive-Mitgründern Michael Tschernuth und Michael Lettner sowie dem Oberösterreichischen Hightech-Fonds.

Gegründet wurde das Start-up bereits 2016 und ist seither weltweit für iOS, Android und Mac OS erhältlich. Seither sollen sich laut Firmenangaben bereits etwa 725.000 Menschen für den Service registriert haben. Mehr als die Hälfte davon soll aus den USA und Großbritannien stammen. (red, 27.4.2022)