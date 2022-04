Stimmen:

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Ein fantastisches Gefühl, ein super Timing, zuhause vor unseren Fans den Vizemeistertitel zu fixieren. Und das gegen den amtierenden Meister. Noch besser als Vizemeister gefällt mir 'Best of the Rest'. Wir haben in dieser Saison viele Herausforderungen bravourös gemeistert. Wir hatten Hochphasen, auch Wellentäler, aber die Mannschaft ist stets zusammengestanden und wir haben auch in schwierigen Phasen gepunktet. Momentan ist Genießen angesagt. Es gilt aber, die letzten drei Spiele bestmöglich zu absolvieren. Und auch zu respektieren, dass Sturm II in der Regionalliga Meister werden will."

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): "Wenn Salzburg verliert, ist die Enttäuschung immer groß. Ein Lob an Sturm Graz, sie machen das über die gesamte Saison schon sehr gut und haben eine klare Spielidee. Heute waren zwei Mannschaften am Werk, die Wechsel vornehmen mussten und Wechsel vornehmen wollten. Klar war der Fokus bereits auch auf die nächste Partie gerichtet. Das soll keine Ausrede sein, wir haben es heute nicht geschafft, an unser Leistungsniveau heranzukommen. Viele 50:50-Duelle sind an Sturm gegangen. Wir hatten auch Chancen, waren aber nicht effektiv. Und bei den Gegentoren gab es auch eine Einladung von unserer Seite."