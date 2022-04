Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Bologna – Marko Arnautovic hat am Mittwoch einen wesentlichen Beitrag zum Serie-A-Heimsieg seines Clubs Bologna über Inter Mailand geleistet. Der ÖFB-Internationale erzielte beim 2:1 gegen den Titelverteidiger per Kopf das zwischenzeitliche 1:1 (28.). Ivan Perisic hatte Inter in Führung gebracht (3.). Das Siegestor gelang Nicola Sansone, der den Ball nur noch über die Linie bugsieren musste, nachdem Gäste-Goalie Andrei Radu nach einem Einwurf ein Luftloch geschlagen hatte (81.).

Der in der 88. Minute ausgetauschte Arnautovic hat damit in der laufenden Liga-Saison 13 Tore erzielt, was bisher noch nie einem Österreicher in Italiens Oberhaus gelungen war. Zuvor stand die Bestmarke bei zwölf Treffern, aufgestellt von Engelbert König 1946/47 für Lazio Rom und Ernst Ocwirk 1956/57 für Sampdoria Genua. Der Tabellenzweite Inter liegt durch die Niederlage vier Runden vor Schluss zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen AC Milan. (APA, 27.4.2022)

Ergebnisse der Nachtragsspiele der 20. Runde:

ACF Fiorentina – Udinese 0:4 (0:2)

Atalanta Bergamo – Torino 4:4 (2:2)

Bologna – Inter Mailand 2:1 (1:1)

Bologna: Arnautovic bis 88. (Tor zum 1:1/28.)