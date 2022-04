Am 6. Oktober waren unter anderem Büros in der ÖVP und im Bundeskanzleramt durchsucht worden Foto: Standard/Fischer

Studien und Umfragen, die das Finanzministerium offenbar über Vermittlung von Ex-Ministerin Sophie Karmasin bei der Meinungsforscherin Sabine Beinschab in Auftrag gegeben hatte und die vor allem in der Tageszeitung "Österreich" der Medienmacher Wolfgang und Helmuth Feller erschienen waren, haben am 6. Oktober 2021 zu aufsehenerregenden Hausdurchsuchungen geführt. In der inzwischen als Causa Umfragen/ Beinschab-Tool bekannten Angelegenheit ermittelt die WKStA auch gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz – sie geht davon aus, dass die Beschuldigten einen gemeinsamen Tatplan umgesetzt haben. Diese bestreiten das, und es gilt die Unschuldsvermutung.

Etliche Beschuldigte haben gegen die Hausdurchsuchungen Rechtsmittel eingelegt – über diese hat nun das Oberlandesgericht (OLG) Wien entschieden. Es hat die Beschwerden abgewiesen, wie das OLG Wien am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgab. Wörtlich heißt es darin: "Den Beschwerden einzelner Beschuldigter gegen die Bewilligung der Durchsuchung von Orten und Gegenständen (die am 6. Oktober 2021 stattgefunden haben) gab das Oberlandesgericht Wien nicht Folge; das Oberlandesgericht sieht den dafür nötigen Tatverdacht als gegeben an."

Beschwerde der Rechtsschutzbeauftragten

Für besondere Aufmerksamkeit hat in dem Zusammenhang ein Vorhaben der WKStA gesorgt, das dann freilich nie umgesetzt worden ist: die Ortung der Telefone der Medienmacher Fellner. Solche Maßnahmen, die vom Gericht abgesegnet werden müssen, setzt die WKStA vor von ihr geplanten Hausdurchsuchungen – quasi, um zu schauen, wo sich die Betroffenen aufhalten. Bei Journalisten ist das angesichts des Redaktionsgeheimnisses besonders heikel und daher speziell geregelt: Die Staatsanwaltschaft muss dafür vorher die Ermächtigung der Rechtsschutzbeauftragten einholen. Und genau das ist in der Causa Studien nicht geschehen.

Daher haben Fellners und die Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher Beschwerde gegen die Entscheidung des Straflandesgerichts Wien eingelegt, das die Maßnahme abgesegnet hatte – und dieser Beschwerde gab das OLG Wien nun recht. "Weil die Rechtsschutzbeauftragte im konkreten Fall nicht befasst worden war, war der Beschluss des Landesgerichts aufzuheben, und zwar unabhängig davon, dass diese Ermittlungsmaßnahmen gar nicht vollzogen wurden", heißt es in einer Presseaussendung. Die WKStA hatte damals von einem Irrtum in ihrem Vorgehen gesprochen, den man "transparent im Akt" festgehalten habe.

Andere Beschwerden der Rechtsschutzbeauftragten lägen "laut der Entscheidung des Oberlandesgerichts außerhalb der Kontrollbefugnis der Rechtsschutzbeauftragten". Aicher hatte unter anderem die Struktur des Ermittlungsaktes moniert. Für das Verfassen einer Presseaussendung dazu hatte sie sich von der Kanzlei Ainedter & Ainedter beraten lassen, die Beschuldigte in der Sache vertritt – das hatte Aicher einen Rüffel von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) eingebracht. (Renate Graber, Fabian Schmid, 28.4.2022)