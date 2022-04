Nimmt Maß: Ronnie O'Sullivan. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

Sheffield – Der Snooker-Weltranglistenerste Ronnie O'Sullivan hat bei der Weltmeisterschaft in Sheffield das Halbfinale erreicht. Am Mittwoch setzte sich der 46-jährige Engländer mit dem Spitznamen "The Rocket" souverän mit 13:5 gegen den Schotten Stephen Maguire durch und erreichte bereits sein 13. Halbfinale im Crucible Theatre. In der Vorschlussrunde geht es für den Topfavoriten nun am (heutigen) Donnerstag gegen seinen schottischen Dauerrivalen John Higgins.

Eurosport Snooker

Higgins setzte sich am späten Mittwochabend knapp mit 13:12 gegen den Engländer Jack Lisowski durch. Das zweite Halbfinale bestreiten der Waliser Mark Williams (13:11 gegen Yan Bingtao) und der Engländer Judd Trump, der mit 13:8 gegen Landsmann Stuart Bingham gewann. Titelverteidiger Mark Selby aus England ist bereits im Achtelfinale ausgeschieden. (APA; 28.4.2022)