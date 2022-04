Wer sich ein Haustier zulegt, muss sich auch den Herausforderungen im Alltag bewusst sein – denn egal ob Katze, Hund oder Hamster, die flauschigen Mitbewohner brauchen Routine, Pflege, Zuwendung und genügend Platz. Während die Haltung kleinerer Tiere oder Fische und Reptilien in der Regel nicht unbedingt große Räumlichkeiten oder viel Freilauf voraussetzt, sieht das bei Hunden, aber häufig auch bei Katzen etwas anders aus.

Was ist bei Haustieren in der Stadt zu beachten? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/evrymmnt

Und da viele Menschen in der Stadt nicht auf die aktiven Vierbeiner verzichten wollen, braucht es Lösungen, um den Tieren und deren Bedürfnissen gerecht zu werden. So sollte beispielsweise darauf geachtet werden, dass gewisse Vorkehrungen in den Wohnungen getroffen werden – wie Gitter an den Fenstern oder Kletter- und Kratzbäume für Katzen. Um Hunden genügend Auslauf zu bieten, sollten diese möglichst mehrmals pro Tag ausgeführt werden. Generell sollte aber bereits vor der Anschaffung eines Haustieres darauf geachtet werden, wie geeignet das jeweilige Tier überhaupt für eine Wohnung ist. So empfiehlt sich bei bewegungsfreudigen Arten meist ein Garten oder zumindest nahegelegene Parks, in die man jederzeit gehen kann.

Wie ist das bei Ihnen in der Wohnung?

Welche Haustiere haben Sie? Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen, damit sich diese wohlfühlen? Gibt es die Möglichkeit eines Gartens? Oder einen nahegelegenen Park, in dem Sie mit dem Tier gehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 29.4.2022)