Einkaufen, zu Hause bleiben, auf den Spielplatz gehen: All diese Dinge machen Kinder irgendwann zum ersten Mal alleine. Wann war Ihr Kind dazu bereit?

Der kleine Hiroki macht sich auf den Weg, um alleine einkaufen zu gehen. Blumen, Fischlaibchen und Curry soll er mitbringen. Klingt nach einer überschaubaren Erledigung. Aber auch für einen knapp Dreijährigen? Im japanischen Reality-Formate "Hajimete no Otsukai", das nun auf Netflix unter dem Titel "Old Enough!" zu sehen ist, kann man Hiroki und andere Kinder im Alter von etwa drei bis sechs Jahren bei ihren Abenteuern begleiten.

Die Dreharbeiten werden zwar für die Kinder so sicher wie möglich gestaltet, dennoch erleben die Kleinen zum ersten Mal die Welt ohne erwachsene Begleitung. Das Format soll zum einen die Selbstständigkeit der Kinder fördern, und zum anderen sollen die Zuseher angeregt werden, über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und die Kindererziehung nachzudenken.

Alleine einkaufen zu gehen macht kleine Kinder mächtig stolz – wann ist das richtige Alter dafür? Foto: Netlix

Stolz und Angst

Denkt man an die eigene Kindheit zurück, kann man sich vermutlich noch gut daran erinnern, wann man zum ersten Mal ohne Eltern, Großeltern oder größere Geschwister in einem Geschäft eingekauft hat, zu Freunden gegangen ist oder für kurze Zeit alleine zu Hause war. Ein Gefühl des Stolzes und Erwachsenseins stellte sich ein, und das ist heute nicht anders. Aber nicht immer fällt es Eltern leicht, den eigenen Kindern diese Schritte in die Selbstständigkeit zu ermöglichen, weil auch etwas Angst mitschwingt, wie diese Postings zeigen:

Auch wenn man die Erfahrungen aus der eigenen Kindheit kennt, können sich das manche Eltern heute nicht mehr vorstellen, wie "PrinzessinW" schreibt:

Was macht Ihr Kind gerne alleine?

Und ab welchem Alter war es bereit dafür? Wann war Ihr Kind zum ersten Mal alleine einkaufen? Wie weit war die Strecke von zu Hause zum Supermarkt oder Bäcker? Sehen Sie einen Unterschied zu Ihrer Kindheit? Wie war das damals? (wohl, 4.5.2022)