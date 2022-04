Zum Tag der Inklusion am 5. Mai bietet der ORF einen umfassenden Schwerpunkt. Foto: APA/Neubauer

Anlässlich des "Tags der Inklusion" am 5. Mai widmet der ORF der Inklusion von Menschen mit Behinderungen einen umfassenden Schwerpunkt. Bereits am Samstag (30. April) befasst sich der "Bürgeranwalt" (18 Uhr, ORF 2) unter anderem mit einem jungen Mann mit Trisomie 21, dessen Eltern vergeblich versuchen, Versicherungszeiten für die finanzielle Absicherung ihres Sohnes nachzukaufen. Am 1. Mai steht die Sendung "Woran ich glaube" (16.55 Uhr, ORF 2) am "Tag der Arbeit" im Zeichen des Themas "Inklusion am Arbeitsplatz". Am 5. Mai selbst ist in "Guten Morgen Österreich" (6.30 Uhr, ORF 2) die Moderatorin der ORF-SPORT+-Sendung "Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin", Miriam Labus, zu Gast. Ebenfalls am 5. Mai steht die Dokumentation "Ziemlich bestes Team – Arbeitskräfte gesucht" (9.55 Uhr, ORF 2) auf dem Programm.

Weitere Sendungen, die sich dem Thema Inklusion widmen, sind an diesem Tag u.a. "Aktuell nach eins", "Studio 2" und "konkret". Zum Abschluss des Inklusionstages zeigt ORF 2 um 0.05 Uhr die Doku "Unter Blinden – Das extreme Leben des Andy Holzer" von Eva Spreitzhofer. Auch ORF III und SPORT + warten mit zahlreichen Sendungen auf. Die Inklusive Lehrredaktion bringt ein Interview mit Behindertenanwalt Hansjörg Hofer, das auf ORF.at in einfacher Sprache zu lesen ist. In der Inklusiven Lehrredaktion arbeiten sechs Menschen mit Behinderungen, die täglich Nachrichten in Einfacher Sprache für news.ORF.at produzieren und beim Nachrichtenangebot in Einfacher Sprache in ORF III sowie Radio Wien mitarbeiten.

Auch die ORF Radios bieten breit gefächerte Sendungen zum Thema, darunter am 1. Mai "Ambiente" (Ö1, 10.05 Uhr) unter dem Titel "Der Fels bietet Orientierung" mit einer Klettertour mit dem blinden Bergsteiger Andy Holzer oder "Praxis – Religion und Gesellschaft" (Ö1, 16.05 Uhr) am 4. Mai über "Sehnsuchtsort Schule – Mit Lernbehinderung keine Oberstufe". Am 5. Mai feiert der Ö1-Podcast "Inklusion gehört gelebt" sein einjähriges Jubiläum. Ö3 erklärt den 1. Mai zum Aktionstag und sucht Lehrstellen für Jugendliche mit Behinderung. Dabei ist Ö3-Moderator Philipp Hansa von 9 bis 19 Uhr mit Jugendlichen auf Sendung. Auch FM4 bietet zahlreiche Sendungen, unter anderem diskutieren am 3. Mai in "FM4 Auf Laut" (21 Uhr) Betroffene und Assistierende über den Status Quo der Inklusion in Österreich. (APA, 28.4.2022)