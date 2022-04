Papst Franziskus soll Medienberichten zufolge an Arthrose leiden. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Vatikanstadt – Papst Franziskus, der wegen Schmerzen am rechten Knie zuletzt mehrere Termine absagen musste, leidet an einer Arthrose. Die Ärzte, die ihn untersucht haben, haben ihm eine Operation geraten, um eine Prothese im Knie einzusetzen, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag.

Knieleiden

Der Papst hatte sich bei der Generalaudienz am Mittwoch für sein Knieleiden entschuldigt: "Ich bitte um Entschuldigung, weil ich euch sitzend grüßen werde." Sein rechtes Knie verheile einfach nicht, erklärte der Argentinier. Er könne deshalb nicht lange stehen. Am Dienstag sagte der Papst laut Heiligem Stuhl auf ärztlichen Rat wegen seiner Knieschmerzen erneut Termine ab.

Am Sonntag leitete Franziskus anders als geplant nicht die Messe im Petersdom, sondern saß am Rand auf einem Stuhl und hielt lediglich die Predigt. Auch in der Vergangenheit, etwa während der Osterfeierlichkeiten, kam das schon vor. (APA, 28.4.2022)