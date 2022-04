Der "große Wal", der den Bezirk trenne, werde nun zu einem Stadtquartier mit Büros, Coworking, Wohnungen, Geschäften, Gastronomie, Kunst und Kultur umgestaltet, sagte 6B47-Vorstandschef Sebastian Nitsch. "Quartier", das sei nämlich das Wort der Stunde in der Immobilienentwicklung. Herzstück des Projekts ist gleichwohl das Gewerbeprojekt "Francis" mit rund 40.000 Quadratmetern an vermietbarer Bürofläche sowie Geschäften und Gastronomie auf der "Plaza" über dem Bahnhof. Dazu gesellen sich zwei neue Wohngebäude in der Nordbergstraße ("Joseph" und "Sophie"), ein Hotel und eine Garage.

Ursprünglich hätte man hier durchaus höher bauen wollen, doch ein städtebaulicher Vertrag mit der Stadt kam nicht zustande, scheiterte am leistbaren Wohnraum, den die Stadt für die höhere Widmung forderte. Man blieb also in der vorhandenen Widmung.