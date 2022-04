Am Tag der Arbeit gibt es auch nachts einiges zu tun – unter anderem feiert das Fluc in Wien sein 20. Jahr

DJ p.K.one ist Gründerin von Ladyshave, einer Plattform für heimische weibliche, lesbische, queere, inter, transgender und non-binären Musikerinnen, DJs, VJs und Performance-Künstler. Andrea Klem

Am Sonntag feiern wir den Tag der Arbeit, und ich kann versprechen, wir Menschen der Klubkultur haben das ganze Wochenende jede Menge zu arbeiten – und zu feiern. So zelebriert das Fluc sein 20-Jahr-Jubiläum mit Live-Konzerten, Ukraine-Benefiz und Klubgipfel.

Freitag, 29.4.

Roots & Culture, also Rastafari Tunes, Dub und viel Bass liefert das Basstrace-Kollektiv im Fluc Café in Wien, während Gerald VdH mit seiner Meat Market Crew in der frisch renovierten Fluc Wanne für Techno zum Shirt-Ausziehen sorgt. Techno bietet auch das Venster 99 mit der Frieden&Liebe-Crew, die Grelle Forelle mit Pan-Pot bei Turbo, DJ Kobosil im Flex, das Ananas-Kollektiv im Exil oder Techno-Größe Sam Paganini im Grazer Dom im Berg. Ebenso wird es bei Ravegirl68 im Strom in Linz zugehen. Der Kulturverein Inseminoid in Innsbruck widmet sich dem Thema genderbezogene Diskriminierung in der elektronischen Musikszene in der Pmk und wartet dabei mit Flinta-DJ-Workshop, Talk und Rave auf. In Krems feiert das Donaufestival gleich an zwei Wochenenden Kunst und Kultur, Sound und Installationen, Film und Video. Klubfeeling kommt dort aber vor allem mit dem nächsten Wochenende.

Samstag, 30.4.

Bei freiem Eintritt kann die Electro-Pop-Band Popsch, die fitten Titten, Herr Dunkelbunt aus Hamburg und Head der queeren Party Ladyshave DJ P.k.one und weitere im Fluc erlebt werden. Davor der erste Tag von Zwidemu im Freien (s. Sonntag).

Sonntag, 1.5.

Der 1.-Mai-Rave aka Zwidemu, der für faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen am Wiener Maria-Theresien-Platz aufdreht, ist ein wiederkehrender Demo-Rave. Danach am besten gleich zum Clubgipfel ins Fluc mit Salon Magika,Journey to Tarab und meinem zweiten Ego am Pult fertig abtanzen.

Dienstag, 3.5.

Wer noch Energie hat, kann sich bei der Techno-Café-Eröffnung von der brasilianischen Produzentin und DJ Joyce Muniz und ihren antreibenden Tech-House-Tunes im Volksgarten Pavillon mitreißen lassen. Sie steht unter anderem mit ihrem Fm4 Unlimited-Kollegen DJ Functionist auf dem Line-up. (Nadine Cobbina, 29.4.2022)