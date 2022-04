19.40 REPORTAGE

Re: Mit der Kamera an die Front – Zwei Kriegsfotografinnen in der Ukraine Wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine brechen die beiden Berliner Fotografinnen Johanna Maria Fritz und Mila Teshaieva auf in das Kriegsgebiet, Milas Heimat. Die beiden Frauen halten die Schrecken des Krieges und das Schicksal der Menschen vor Ort in Bildern fest. Bis 20.15, Arte

Die Fotografinnen Johanna Maria Fritz und Mila Teshaieva (im Bild) dokumentieren den Krieg in der Ukraine – "Mit der Kamera an der Front", 19.40 Uhr, Arte. Foto: Foto: Johanna Maria Fritz

20.15 THRILLER

Gegen die Zeit (Nick of Time, USA 1995, John Badham) Für Buchhalter Gene Watson (Johnny Depp) wird ein Albtraum wahr: Seine kleine Tochter wird entführt. Um sie zu befreien, muss er innerhalb einer Stunde die Gouverneurin von Kalifornien (Marsha Mason) ermorden. Bis 22.00, Tele 5

20.15 IDEOLOGIEN

Der Blunzenkönig (Ö 2015, Leopold Bauer) Ein alteingesessener Fleischermeister aus dem Weinviertel sieht Traditionen und die Zukunft seines Sohnes Franzl in Gefahr. Der Grund: Franzl lernt Charlotte kennen, eine Vegetarierin aus der Stadt. Gemeinsam wollen sie aus der Fleischerei eine Bio-Körndl-Station machen, eine Katastrophe für den Alten, die Welt steht nicht mehr lange. Mit Karl Merkatz und Andreas Lust.

Bis 21.50, ORF 3

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Wars: Die dunkle Bedrohung (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, USA 1999, George Lucas) George Lucas’ Science-Fiction-Meisterwerk ist der erste Teil der Prequel-Triologie und somit die Vorgeschichte der ersten Star Wars-Filme. Mit Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman als Königin Padmé und Jake Lloyd als junger Anakin Skywalker. Bis 23.05, ProSieben

22.20 FREUNDE ODER MEHR

Verliebt in die Braut (Made of honor, GB/USA 2008, Paul Weiland) Eines Tages fällt Tom (Patrick Dempsey) auf, was ihm seine beste Freundin Hannah (Michelle Monaghan) wirklich bedeutet. Dumm gelaufen: Auf einer Reise lernt sie den Schotten Colin (Kevin McKidd) kennen und lieben, die Hochzeit wird schon geplant. Mit Eigennutz geplant, mimt Tom die Brautjungfer. Abgesehen von Patrick Dempseys hektischem Ritt macht der Film Spaß. Bis 00.25, ATV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Rätselhafte Pfahlbauten – Versunkenes Erbe der Steinzeit Holzhütten auf Pfählen an Seen und in Mooren waren einst eine verbreitete Siedlungsform im Alpenraum. Tausende Jahre waren sie unter Wasser verborgen, bis Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Bauten am Zürichsee entdeckt wurden. Unter Wasser bleiben Alltagsobjekte aus prähistorischer Zeit oft erstaunlich gut erhalten. Bis 23.20, ORF_2

00.25 MAGAZIN

Tracks Mess Art: Von buntem Schaum und dissonanten Skulpturen. / Omar El-Zohairys filmisches Gesellschaftsfresko über Elend und Poesie des Alltags in Ägypten. / Vera Molnar über informatische Algorithmen im Namen der Kunst im MoMa und auf der Biennale. / Pink Siifu: Musik zwischen Punk und Free Jazz. Bis 1.00, Arte