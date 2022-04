Teil 2: Die Fortsetzung des Kinofilms bringt Aufruhr ins royale Haus der Adeligen von Downton Abbey. Ben Blackall

Die unheimlich erfolgreiche Aristo-Soap von Julian Fellowes bekommt mit Downton Abbey II: Eine neue Ära den zweiten Kinofilm. Regie führte diesmal Simon Curtis, was allerdings kein Grund war, etwas am bewährten Erfolgsrezept zu ändern. Wir schreiben das Jahr 1928, und wieder steht hoher Besuch an. Allerdings nicht wie im ersten Kinofilm die royale Familie, sondern ein Stummfilmteam versetzt das Haus in Aufregung. Wobei eher die Belegschaft aufgescheucht reagiert, denn die Adelsfamilie ist vom Pöbelmedium Kino mäßig beeindruckt.

Eskapismus

Vielmehr treibt sie ein mysteriöses Erbe um, das der Matriarchin Lady Violet (Maggie Smith) eine Villa in Südfrankreich beschert hat. Was hat Lady Violet in ihrer Jugend bitte schön angestellt, dass ein französischer Marquis ihr ein Traumhaus an der Cote d’Azur vermacht? Nun ja, Lady Violet war ja auch mal jung … jetzt ist sie es nicht mehr und denkt daran, das Zepter an ihre nicht minder resche Nachfolgerin, Lady Mary (Michelle Dockery), abzugeben. Und nicht nur für die Aristokratie ist der Wandel ein Problem, auch beim Film beginnt eine neue Ära.

Mit Unsicherheiten haben die Adeligen, die sprichwörtlich mit dem Silberlöffel im Mund geboren worden sind, kaum zu kämpfen: Erben und schön sprechen können sie alle, das gibt Halt und Sicherheit. Für Klassenkritik ist hier aber nicht der Ort, denn die Klatschpressenromantisierung macht den Reiz von Downton Abbey aus. Eskapismus wird großgeschrieben, schließlich profitieren alle unter der sanften Herrschaft der Familie Crawley. Da kann man sich ruhig am Anblick der schönen Kleider laben und die Gedanken auf die vielen, für Neulinge schwer zu begreifenden Erzählstränge richten. Einen Kinofilm, der ohne kritische Brechungen auskommt und keinerlei Scheu vor Telenovela-Happy-Ends hat, gibt es schließlich auch nicht mehr oft. (Valerie Dirk, 29.4.2022)