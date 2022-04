In dieser Galerie: 3 Bilder Nicht unbedingt diese Trainerbank, aber jene der österreichischen Nationalmannschaft wird bald besetzt sein. Foto: imago sportfotodienst Der Deutsche Ralf Rangnick könnte das Rennen gemacht haben. Foto: REUTERS/Phil Noble Peter Stöger wäre die nationale Variante gewesen. Foto: imago images/Matthias Koch

Am Freitag, kurz vor 13 Uhr, wird ein Raunen durch die Nation gehen, die wochenlange, quälende Ungewissheit beendet sein. Österreich hat dann einen Fußballteamchef. Zuvor tagt das ÖFB-Präsidium in einem Wiener Hotel (Name der Redaktion bekannt), die Veranstaltung wird bündig sein. Das Präsidium besteht aus 13 Personen (nur Männer), ÖFB-Boss Gerhard Milletich, den neun Landes präsidenten und drei Vertretern der Bundesliga (Vorstand Christian Ebenbauer, Philip Thonhauser, Erwin Fuchs). Milletich wird den Herrschaften seinen Wunschkandidaten vorschlagen, der Erkorene sollte dann auch gewählt werden, eine einfache Mehrheit (sieben Stimmen) reicht.

Milletich hatte Sportdirektor Peter Schöttel mit der Suche beauftragt. "Er hat das Heft in der Hand und steht in der Pflicht." Und es könnte zu einer Sensation kommen. Laut "Kurier" hat sich Ralf Rangnick (63), zuletzt bei Manchester United tätig, mit dem ÖFB geeinigt. Der Verband wollte das nicht bestätigen, verwies auf die Präsidiumssitzung.

Bis zuletzt war von einem Zweikampf zwischen Peter Stöger (56) und Vladimir Petkovic (58), dem ehemaligen Schweizer Teamchef, die Rede. Das Präsidium gilt nicht unbedingt als eingeschworene, sich bedingungslos liebende Gesellschaft. Trotzdem wird es Milletichs (Schöttels) Vorschlag akzeptieren. Alles andere wäre eine Form von Selbstzerstörung, die braucht der österreichische Kick wirklich nicht. Im Falle einer Ablehnung wären Milletich und Schöttel so nebenbei Geschichte, das wollen vor allem die beiden nicht. Die Liga wird sich eher passiv verhalten, die Bestellung des Teamchefs ist ja nicht ihre Baustelle.

Kompetenz

Rückblick: Am 24. März, nach dem 1:2 im WM-Playoff gegen Wales, war Franco Foda inoffiziell Geschichte. Drei Tage später machte er es selbst offiziell, er verabschiedete sich mit einem 2:2 gegen Schottland. Schöttel erstellte ein Anforderungsprofil. "Fachkompetenz, Sachkompetenz, soziale Kompetenz, er muss mit Kritik umgehen können. Und er muss die Umstellung akzeptieren, als Teamchef hat man wenig Zeit, man kann mit den Spielern nicht täglich arbeiten."

Schöttel machte sich Ende März selbst eine Baustelle auf, als er von zwei Strömungen im österreichischen Nationalteam sprach. "Die Red-Bull-Gruppe, die körperbetont ist, und die Wiener Gruppe, zu der zähle ich Alaba, Arnautovic oder Baumgartner, die gerne den Ball am Fuß hat. Es geht um Abläufe, darum, die Gruppen zu vereinen." Diese Einschätzung sorgte bei Experten eher für Kopfschütteln, Schöttel selbst soll im Nachhinein nicht glücklich darüber gewesen sein.

Da der ÖFB aufs Geld schauen muss, war die Kandidatenliste natürlich nicht weltumfassend. Schöttel hielt sich mit Äußerungen und Kommentaren zurück, gab keine Wasserstandsmeldungen ab. Da war kein unkluger Schachzug, schließlich sollte das Wahlvolk (Präsidium) nicht via Medien informiert werden. Einiges ist freilich durchgesickert, Gerüchte wurden gestreut. Etwa dass Niko Kovac abgesagt hat. Schöttel: "Er kann nicht abgesagt haben, weil ich ihn nicht gefragt habe." Ein Treffen mit Ralf Rangnick hat es laut ÖFB nie gegeben, was natürlich eine Ente gewesen sein dürfte. An dreas Herzog, Markus Schopp und Stöger bestätigten Gespräche, bei Stöger waren es zwei. Die beiden Erstgenannten waren maximal kurz ein Thema, Herzog wird es zum gefühlt zehnten Mal nicht. Absagen gab es von Ralph Hasenhüttl, Oliver Glasner und Adi Hütter.

Preisfrage

Stöger war vor viereinhalb Jahren der Wunschkandidat, er lehnte mit Bauchweh und Bedauern ab, fühlte sich an Köln gebunden. Diesmal wäre er bereit und erfreut, am Finanziellen würde es gewiss nicht scheitern. Petkovic wäre die weit teurere Lösung. Wobei billig nicht schlecht sein muss. Der Wiener Stöger wäre die nationale Lösung. Er kennt die Lage in Österreich, das kann ein Vor- und Nachteil sein. Der Vorwurf einer Freunderlwirtschaft wäre unseriös, Stöger hat damit nichts am Hut.

Petkovic, kroatisch-schweizerischer Doppelstaatsbürger, wäre die internationale Variante. Er kennt die Lage in Österreich nicht, das kann ein Vor- und Nachteil sein. Petkovic führte die Schweizer Nati ab 2014 bis 2021 in Serie zu Großereignissen, im Februar wurde er von Bordeaux gefeuert. Er galt als leichter Favorit. Stöger hätte man ja längst bestellen können. Aber vielleicht ist alles nur Taktik und es wird Rangnick. Der Deutsche ist international, kennt die Lage in Österreich, war lange bei Red Bull, zunächst in Salzburg und dann in Leipzig, tätig.

Am Freitag, kurz vor 13 Uhr, herrscht also Klarheit. Der Teamchef wird dann am Samstag präsentiert. In einem Wiener Hotel, der Name ist der Redaktion bekannt. Und es geht gleich ans Eingemachte. Am 3. Juni startet die Nations League, Abteilung A, mit dem Auswärtsspiel in Kroatien. Es folgen die Begegnungen in Wien gegen Dänemark (6.) und Frankreich (10.), zudem steht der Besuch in Dänemark an (13.). Der Neue wird möglicherweise einige Niederlagen analysieren müssen. (Christian Hackl, 28.4.2022)