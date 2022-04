Der Krieg in der Ukraine verändert die EU, aber in welche Richtung? Braucht es ein gemeinsames Heer, die Vereinigten Staaten von Europa? EU-Abgeordnete und Politikwissenschafterin Ulrike Guérot diskutieren

Der Krieg in der Ukraine hat auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine neue Rolle beschert. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Politikerin nicht den Zusammenhalt der EU-Länder im Konflikt mit Russland beschwört oder neue Initiativen ankündigt, damit Europa schneller unabhängiger von russischen Energielieferungen wird. Sie sorgte auch mit ihrem Besuch in Kiew und in Butscha, wo russische Soldaten Kriegsverbrechen begannen haben dürften, für Schlagzeilen.

Aber welche tiefgreifenden Veränderungen macht die EU angesichts des Krieges und abseits dieser Ebene durch? Konzentriert sich tatsächlich mehr Macht in Brüssel, wo muss die Zusammenarbeit gestärkt werden, braucht die Union so etwas wie eine gemeinsame Armee, und wie stark ist der Zusammenhalt wirklich?

Rund um diese Fragen dreht sich eine neue Ausgabe vom Videotalk "STANDARD mitreden". Mit dabei in der prominenten Runde: der EU-Parlamentarier Othmar Karas (ÖVP), der zugleich als Erster Vizepräsident des Europaparlaments fungiert. Ebenfalls zu Gast sind der SPÖ-EU-Parlamentarier Andreas Schieder sowie sein Kollege von der FPÖ, Georg Mayer. Mitdiskutieren wird schließlich die prominente Politikwissenschafterin und EU-Expertin Ulrike Guérot.

Stellen Sie Ihre Fragen!

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen hier im Forum, und schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Die besten Postings werden mit den Gästen diskutiert. Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntagnachmittag auf der derStandard.at. Moderation: András Szigetvari. (red, 28.4.2022)