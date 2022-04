Foto: AP/Thompson

Manchester United hat am Donnerstag wohl die letzte halbwegs seriöse Chance auf einen Startplatz in der kommenden Saison der Fußball-Champions-League verspielt. Der englische Rekordmeister kam daheim gegen den Dritten Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus und liegt damit als Tabellensechster nach Verlustpunkten gerechnet elf Zähler hinter dem Vierten Arsenal. Marcos Alonso brachte die Gäste in Führung (60.), Cristiano Ronaldo gelang der Ausgleich (62.).

Manchester United wurde zum viertletzten Mal von Ralf Rangnick gecoacht, der am Freitag zum neuen ÖFB-Teamchef bestellt werden könnte. (APA, 28.4.2022)