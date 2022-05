Kim Kardashian erfand sich für die Met-Gala neben ihrem neuen Freund Pete Davidson (in Dior) neu: mit platinblondem Haar und in einem historischen Kleidungsstück von Marilyn Monroe, das vom Museum "Ripley's Believe It or Not!" zur Verfügung gestellt worden war. Die Schauspielerin hauchte 1962 in diesem Kleid von US-Designer Bob Mackie das legendäre Geburtstagsständchen für Präsident John F. Kennedy ins Mikrofon.