Am Freitag wurden 6.186 Neuinfektionen gemeldet, 21 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus

Derzeit werden 99 Corona-kranke Menschen auf Intensivstationen behandelt. Foto: AFP / Loic Venance

Am Freitag lagen 99 an Covid-19 erkrankte Menschen auf österreichischen Intensivstationen. Damit gibt es erstmals seit Ende August 2021 wieder weniger als hundert Intensivfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Im selben Zeitraum wurden 6.186 Neuinfektionen und 21 Todesfälle an oder mit dem Coronavirus vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 477 pro 100.000 Einwohnern. Alle Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier. (red, 29.4.2022)