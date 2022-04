Ralf Rangnick übernimmt das ÖFB-Team. Foto: REUTERS/Phil Noble

Am Freitag um 12.47 Uhr wurde es offiziell, der 63-jährige Ralf Rangnick ist österreichischer Fußballteamchef. Das Präsidium des ÖFB stimmte dem Vorschlag von Boss Gerhard Milletich zu. Milletich seinerseits hatte ja Sportdirektor Peter Schöttel beauftragt, den Nachfolger von Franco Foda zu suchen. Dass er Rangnick gefunden hat, kam doch ein wenig überraschend. Als Favoriten galten bis zuletzt Peter Stöger und Vladimir Petkovic, Stöger kommentierte die Entscheidung so: "Viel Glück, guter Trainer."

Rangnick ist derzeit Interimscoach bei Manchester United, er bleibt offenbar in beratender Funktion weiterhin für die Engländer tätig. Die letzte Runde der Premier League steigt am 22. Mai. Österreichs Nationalteam ist ab 3. Juni in der Nations League engagiert, binnen zehn Tagen steigen vier Partien (in Kroatien, in Wien gegen Dänemark und Frankreich, Dänemark auswärts). Am Donnerstagabend, nach dem 1:1 von Manchester United gegen Chelsea, sagte Rangnick zu englischen Journalisten: "Ich werde definitiv in meiner beratenden Funktion bleiben. Das würde Raum für einen anderen Job lassen." Der Raum wird also mit Österreich gefüllt.

Vertrag mit Option auf Verlängerung

Ein Teilzeitteamchef ist ein Novum, aber vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Rangnick ist nach dem Schweizer Marcel Koller und Foda der dritte Coach in Folge aus dem Ausland. Sein Vertrag läuft vorläufig zwei Jahre, bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch bis zum Ende der Quali für die WM 2026 in den USA, bei einer Teilnahme an der Endrunde bis Sommer 2026.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ralf Rangnick einen herausragenden Experten im internationalen Fußball als Teamchef gewinnen konnten. Wir sind alle davon überzeugt, dass er der ideale Mann ist und mit seinen Visionen das Nationalteam und den ÖFB voranbringen wird", sagte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich.

"Alle wissen, dass ich immer gesagt habe, es ist Zeit für einen österreichischen Teamchef", betonte Schöttel. Für den Wiener habe sich dann aber eher unerwartet die Option Rangnick aufgetan, an den er am Anfang seiner Suche noch nicht gedacht habe. Es habe dann "etliche Gespräche" mit ihm gegeben – diese seien zunehmend spannender geworden.

Mit Österreichs Fußball vertraut

Rangnick, er gilt als Stratege, kennt den österreichischen Fußball. Im Juni 2012 wurde er nach einer zehnmonatigen Auszeit als neuer Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg vorgestellt. Darüber hinaus war er auch für die Entwicklung von RB Leipzig zuständig.

Zu Amtsbeginn beurlaubte er den Trainer von RB Leipzig, Peter Pacult, und ersetzte ihn durch Alexander Zorniger. In Salzburg wurde Roger Schmidt als Cheftrainer verpflichtet, diese Position hatte zuvor Ricardo Moniz inne. Kurz darauf scheiterte Salzburg am luxemburgischen Verein FC Düdelingen in der Champions-League-Qualifikation, was in den Medien als eines der blamabelsten Ereignisse im österreichischen Fußball bewertet wurde.

Rangnick baute daraufhin den Kader um, junge Spieler wie Kevin Kampl, Sadio Mané und Valon Berisha wurden verpflichtet. Die Mannschaft beendete die Saison unter Sportdirektor Rangnick auf Platz zwei hinter der Wiener Austria. In der darauffolgenden Saison wurde Salzburg Meister, 2015 kümmerte sich Rangnick ausschließlich um Salzburgs großen Bruder Leipzig. Auch als Trainer. (red, APA, 29.4.2022)