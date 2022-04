Wien – Mit Mai startet Palmers eine neue Kampagne, sie kommt von zwei Agenturen: Im Rahmen eines mehrstufigen Pitchverfahrens gingen Obscura und vorauerfriends gemeinsam als Customized Agency ins Rennen und setzten sich gegen mehrere Mitbewerber durch. Den Startschuss der Zusammenarbeit bildet die neue Bademodenkampagne.

Foto: Palmers, Obscura, vorauerfriends

Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales bei Palmers: "In der Post-Corona-Welt ist es unsere Pflicht als Marktführer, den aktuellen Bedürfnissen unserer Kund:innen gerecht zu werden. Darauf reagieren wir mit unserer neuen Kampagne und stellen das Wohlfühlen und das Gemeinschaftsgefühl in den Mittelpunkt unserer Kommunikation. Nur gemeinsam sind wir als Gesellschaft in der Lage, sämtliche Herausforderungen zu meistern. Das fühlen wir."

Palmers Official

Zum neuen Claim "Fühlen wir" erklärt Palmers-Marketingleiterin Lisa Reisenberger: "Palmers berührt, von Generation zu Generation. Denn die österreichische Traditionsmarke kennt jede:r – von Kindheit an. Von grün schillernden Palmers-Momenten bis hin zu Plakatkampagnen mit Kultstatus – diese unvergesslichen Momente machen Palmers zu mehr als einer Marke, sondern zu einem Gefühl, das wir tragen. In uns und an uns." (red, 29.4.2022)