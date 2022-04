Der Franzose war wegen Berichten über Menschenrechtsverletzungen an EU-Außengrenzen unter Druck. Die SPÖ sieht den Schritt als längst überfällig an

Fabrice Leggeri, Direktor von Frontex. Foto: AFP / Janek Skarzynski

Warschau/Berlin – Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, hat seinen Rücktritt angeboten. Der Verwaltungsrat der Agentur befasse sich derzeit mit dem Fall, bestätigte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Freitag. Das eröffne die Möglichkeit "eines Neuanfangs bei Frontex". Der Franzose Leggeri war im Zusammenhang mit Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch Frontex an den EU-Außengrenzen unter Druck geraten.

Frontex steht seit längerem wegen illegaler Zurückweisungen von Migranten im Mittelmeer in der Kritik. Demnach sollen Führungskräfte der Behörde vertuscht haben, dass griechische Grenzschützer Flüchtlinge zurück aufs offene Meer brachten. Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen – sogenannte Pushbacks – sind nach internationalem Recht illegal.

Vollath: "Längst überfällig"

Die SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath sprach am Freitag – noch vor der offiziellen Verkündung – von einem längst überfälligen Rücktritt Leggeris. "Frontex war nachweislich an Rechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen beteiligt, dafür verantwortlich ist selbstverständlich die Führungsspitze der EU-Agentur", hieß es in einer Aussendung. Leggeri habe das notwendige Fingerspitzengefühl für die Leitung der sensiblen Agentur während seiner siebenjährigen Amtszeit nicht gezeigt.

Die interne Frontex-Datenbank belegt laut Vollath, dass Frontex allein zwischen März 2020 und September 2021 am Pushback von mindestens 957 Personen beteiligt war. "Solche Zahlen sind bestürzend – die EU muss als Garantin für Rechtsstaat und Demokratie mit gutem Beispiel vorangehen, Grundrechte gelten auch und besonders an unseren Außengrenzen", so die SPÖ-Politikerin. Es müsse geklärt werden, welche persönliche Verantwortung Leggeri für diese Fälle habe. Es brauche zudem ein Umdenken in der gesamten EU-Agentur. (APA, 29.4.2022)