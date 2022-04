Wieder ein ÖVP-Skandal, der Österreich erschüttert. Und diesmal fernab von Wien im vermeintlich so sauberen Ländle. Die Affäre um Inserate im Magazin des Vorarlberger Wirtschaftsbunds bringt Steuerschulden, fragwürdige Spesen und Parteienfinanzierung ans Licht – und nicht nur den Landeshauptmann schwer in Bedrängnis. Funktionäre sollen sich bedient und auch die Mutterpartei ÖVP soll davon profitiert haben.

Was hier abgelaufen sein soll, wirft überdies ein Schlaglicht auf landesweite Schlupflöcher in der Parteienfinanzierung. In dieser Folge von "Inside Austria" sehen wir uns deshalb ganz genau an, wie die ÖVP in Vorarlberg mutmaßlich Steuern hinterzogen hat und wie sich die Führungsspitze des Vorarlberger Wirtschaftsbunds mutmaßlich selbst bereicherte. (red, 30.4.2022)

In dieser Folge zu Gast: Lara Hagen (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD), Sebastian Fellner (Innenpolitikredakteur beim STANDARD), Michael Stadler (ehemaliger Vizechef der Vorarlberger Tischlerinnung). Moderation: Zsolt Wilhelm und Lucia Heisterkamp, Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Redaktion: Zsolt Wilhelm und Ole Reißmann

