Die kleine Drohne soll selbstständig starten und landen können. Foto: Snap

Spektakuläre Drohnenvideos zählen zu den Klickbringern auf Social-Media- und Videoplattformen. Auf diesen Trend aufspringen will nun auch Snap, die Betreiberfirma der beliebten App Snapchat. Um den eigenen Nutzerinnen und Nutzern den Einstieg zu erleichtern, bringt das Unternehmen eine superleichte, kleine fliegende Kamera namens Pixy auf den Markt. Anders als viele existierende Drohnen soll sie besonders einfach zu bedienen sein.

Das Gerät, das mit vier winzigen verbauten Rotoren ausgestattet ist, hat zwei Kameramodule eingebaut, von denen allerdings nur die an der Seite angebrachte für Selfies und Videoaufnahmen zur Verfügung steht. Bei dieser handelt es sich um eine 12-Megapixel-Kamera, die Videoaufnahmen bis zu 2,7 K und einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde erlaubt. Die auf der Unterseite angebrachte Kamera nutzt Sensortechnologie, um Flugmuster und Landebewegungen koordinieren zu können.

Startet und landet selbstständig

Das Besondere an der fliegenden Pixy-Kamera ist folglich nicht die eher mittelmäßige Bildqualität, sondern dass sie eine kinderleichte Bedienung verspricht. Richtet man die Drohne beim Start auf Augenhöhe aus, landet sie nach Absolvierung des vorprogrammierten Flugmusters wieder selbstständig auf der ausgestreckten Hand. Sechs Flugvariationen sind verfügbar, um sich und seine Umgebung per Selfie-Video möglichst gut in Szene setzen zu können.

Snapchat

Da die Mini-Rotoren im Gehäuse geschützt sind, die Pixy nur 101 Gramm wiegt und mit 13 mal zehn Zentimeter auch überaus handlich ist, kann die Drohne in Rucksack, Handtasche oder selbst in Hose oder Jacke mitgeführt werden. Der verbaute Speicher von 16 Gigabyte bietet Platz für 100 Videos oder 1.000 Fotos. Die Batterie lässt sich in 40 Minuten komplett, in 20 Minuten zu 80 Prozent laden, erlaubt aber nur fünf bis acht Flüge. Zusatzakkus können separat erworben werden.

Übertragung zu Snapchat

Nach der Einrichtung überträgt die Drohne die gemachten Fotos und Videos automatisch auf den eigenen Snapchat-Account, wo sie vor dem Posten noch mit den üblichen Filtern und Beschneidungswerkzeugen nachbearbeitet werden können. Zur Drahtlosübertragung werden WLAN und Bluetooth eingesetzt. Die Pixy kostet 250 Dollar und kann vorerst in den USA, aber auch in Frankreich bestellt werden. Die aktuellen Lieferzeiten betragen elf bis zwölf Wochen. (step, 29.4.2022)