Foto: Robert Newald

Zwei Jahre lang flogen keine roten Luftballons über das Wiener Rathaus, zwei Jahre konnte Wiens Bürgermeister und SPÖ-Wien-Chef Michael Ludwig am Platz vor seiner Arbeitsstätte nicht zu seinen Wählerinnen und Sympathisanten sprechen, zwei Jahre wurde von der roten Basis nicht lauthals die Internationale angestimmt. Die Sozialdemokratie musste Corona-bedingt zweimal auf ihren traditionellen Maiaufmarsch verzichten. Stattdessen überlegte man sich Online-Formate mit aufgezeichnete Reden der lokalen und bundesweiten Parteispitze.

Corona-bedingt fiel der Maiaufmarsch der SPÖ in den vergangenen beiden Jahren aus. Einzelne zog es trotzdem vors Rathaus. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Nun soll der 1. Mai wieder wie gewohnt über die Bühne gehen beziehungsweise der Aufmarsch über die Ringstraße ziehen. Und das beinahe ganz ohne Corona-Schutzmaßnahmen, wie Landesparteisekretärin Barbara Novak bereits in einem Ankündigungsvideo bekanntgab. Allerdings: An den Eingängen des Rathausplatzes, wo kurz nach zehn Uhr die Schlusskundgebung beginnt, werden rote FFP2-Masken verteilt.

Ludwig, Anderl, Hanke, Rendi-Wagner

Dort wird – nachdem die 23 Bezirksorganisationen sowie befreundete und Jugendorganisationen von ihren über ganz Wien verteilten Treffpunkten eingezogen sind – als Erster Ludwig das Wort ergreifen. Danach sollen Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl und die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke sprechen. Den Abschluss macht SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Zuletzt standen Bürgermeister Michael Ludwig und Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner 2019 auf dem Rathausplatz vor der roten Basis. Foto: Robert Newald

Inhaltlich soll es, so kündigte Novak an, in diesen "schwierigen Zeiten, wo die Teuerungswelle auf uns zurollt", um die Rechte der arbeitenden Menschen, die 35-Stunden-Woche und die Situation jener, die Österreich durch die Pandemie gebracht haben, gehen. Die Bundesregierung dürfte damit jedenfalls nicht gemeint sein. Für diese hagelt es, seit die SPÖ im Bund in Opposition ist, am Maiaufmarsch traditionell Kritik. Vielmehr ist das Personal in den Kranken- und Pflegeanstalten der Stadt angesprochen.

Ende Mai steht dann die nächste Großveranstaltung der SPÖ Wien an: Wegen der Pandemie wurde der Landesparteitag wiederholt verschoben. Am 28. Mai soll er nun in der Messe Wien stattfinden. Auf dem Programm steht die Wiederwahl von Ludwig als Parteivorsitzender. Mehrere Hundert Delegierte und Teilnehmerinnen werden erwartet, weshalb man – das kündigte Novak im Gespräch mit der APA bereits an – nicht ganz auf Sicherheitsmaßnahmen verzichten wird. Vorgesehen ist etwa eine 3G-Pflicht. (ook, 1.5.2022)