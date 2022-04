Mieke Scheier, "Alles Arbeit oder was?!". € 16,50 / 40 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2021. Ab fünf Jahren. Foto: Beltz

Was ist eigentlich ein Büro? Haben alle Menschen Arbeit? Macht Arbeit Spaß? Diese und viele Fragen mehr beantwortet das Sachbuch der Hamburger Illustratorin Mieke Scheier, die es gezeichnet und geschrieben hat. Auf großen, übersichtlich gestalteten Doppelseiten kannst du viele Details entdecken und Neues erfahren. Beispielsweise beobachtest du verschiedene Leute dabei, was sie im Büro machen, oder du denkst darüber nach, wie klein, groß, rund oder eckig ein Arbeitsplatz sein kann und was eigentlich "blaumachen" heißt. Alles in allem zeigt dieses Buch auf sehr klare sowie humorvolle Art, was viele Erwachsene tagsüber so beschäftigt, wohin die Leute morgens unterwegs und warum sie manchmal in Eile sind. Einiges ist nur kurz angesprochen, neue Fragen tauchen auf – eine gute Gelegenheit, die Erwachsenen um dich einmal ganz genau zu ihrer Arbeit zu befragen!