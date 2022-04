Joseph II. – Kaiser und Rebell, It Must Schwing! Die Blue-Note-Story, Shining Girls, Home Economics – mit Radiotipps

Vier Jahre nach einem nahezu tödlichen Zwischenfall bei ihrer Hochzeit erwacht "die Braut" aus dem Koma und will nur noch eines: Rache! Niemand schwingt das Schwert so schön wie Uma Thurman in "Kill Bill Vol. 1" – 23.40 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Disney/Andrew Cooper

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi: Hexen Tobi will herausfinden, warum die Menschen bis vor 200 Jahren an echte Hexen glaubten. Dazu ist er mit Hexenforscherin Britta im Bayerischen Wald unterwegs. Dort checkt er, was eine Hexe zur Hexe macht. Bis 8.15, ARD

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Kritik an Pflegegeldeinstufungen / Nachgefragt: Kann ein Mann mit Trisomie 21 doch Pensionszeiten nachkaufen? / Kaufoption bei geförderten Wohnungen. Bis 18.57, ORF 2

20.15 ÜBER DIE SCHULTER SCHAUEN

Die Strafverteidiger ATV verspricht im neuen Format Einblicke in die Arbeit österreichischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger und in ihre Fälle. Bis 21.15, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Joseph II. – Kaiser und Rebell Als Thronfolger von Maria Theresia schaffte er die Grundlage für einen modernen Staat. Er führte die Bauern und Bäuerinnen aus der Leibeigenschaft, verankerte Religionsfreiheit, modernisierte die Verwaltung, das Rechtswesen und revolutionierte die Medizin. Bis 21.05, Arte

20.15 KOMÖDIE

Sommer in Orange (D 2011, Marcus H. Rosenmüller)Ein kleines Rudel von Bhagwan-Anhängern flattert ins oberbayerische Talbichl und wirbelt die in Bierbrezenseligkeit schlummernde Bevölkerung ordentlich auf. Das ist nicht ganz so komisch, wie es klingt, denn allzu oft verhaspelt sich Marcus H. Rosenmüller auf dem glatten Terrain der ausgetretenen Witzpfade. Bis 22.15, Servus TV

20.15 MUSIK

It Must Schwing! Die Blue-Note-Story 1939 gründeten Alfred Lion und Francis Wolff in New York das Jazzlabel. Schnell wurde es zu einer legendären Plattform für amerikanische Jazzmusik. Dabei sind etwa Herbie Hancock, Quincy Jones, Sonny Rollins. Regie führt Grimme-Preisträger Eric Friedler.

Bis 22.05, 3sat

23.40 GEWALTORGIE

Kill Bill Vol. 1 (USA 2003, Quentin Tarantino) In Tarantinos viertem Film überlebt eine einstige Profikillerin (Uma Thurman) als Einzige ein Massaker bei ihrer Hochzeit. Als sie aus dem Koma erwacht, kennt sie nur noch einen Gedanken: Rache. Blutrünstiges Gemetzel, surreale Ästhetik. Bis 1.30, ORF 1

Streaming

SERIE

Shining Girls Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss) wurde Opfer eines brutalen Serientäters, der Realitäten verschwimmen lässt. Jahre später macht sie sich auf die Jagd. Mehr lesen Sie hier. Apple+

Elisabeth Moss. Foto: Apple +

GEHEIMAGENT

Yosi, the Regretful Spy Es geht um ein düsteres Kapitel der Geschichte Argentiniens. Die Serie erzählt über den Einsatz des Geheimagenten José (Gustavo Bassani), der in den 1980er-Jahren unter dem Tarnnamen Yosi die jüdische Gemeinde in Buenos Aires infiltrierte. Dank der Informationen, die José hierbei sammelt, werden zwei Terroranschläge verübt.Beruht auf wahren Begebenheiten. Amazon Prime

KLIMAKRISE

Youth v Gov Regisseurin Christi Cooper verfolgt in dieser Doku 21 US-amerikanische Jugendliche, die 2015 gegen die US-Regierung eine Verfassungsklage einbringen, weil diese bewusst nichts gegen die Klimakrise unternommen habe. Unterstützt wird die Klage vom gemeinnützigen Our Children’s Trust.

Netflix

FAMILIENBANDE

Home Economics In der US-Sitcom stehen die unterschiedlichen Lebensentwürfe zweier Brüder und deren Schwester im Zentrum. Sky

LEBENSPLAN

Rumspringa Der Amish Jacob (Jonas Holdenrieder) reist von den USA nach Berlin und will dort herausfinden, wie er künftig leben will. Er kann sich dort ausprobieren, verliebt sich, lernt neue Freunde kennen. Nach dieser Zeit muss er die Entscheidung für sein künftiges Leben treffen. Netflix