Landeshauptmann Kompatscher steht parteiintern unter Beschuss. Foto: APA / EXPA / Johann Groder

Bozen/Innsbruck – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) kann vorerst aufatmen: Nach Wochen schwerster politischer Turbulenzen im Zuge der SAD-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle, die Unstimmigkeiten in der SVP zutage befördert hatten, erhielt sein Vorschlag auf Verkleinerung der Landesregierung bei einer Sonderlandtagssitzung am Freitag die nötige Mehrheit. Damit wurde Kompatscher nunmehr seinen Parteifreund, SVP-Landesrat Thomas Widmann los, der sich weigerte im Zuge der Affäre und nach dem Entzug der Kompetenzen aus der Regierung auszuscheiden.

18 Mandatare votierten in offener Abstimmung im ersten Wahlgang für den Kompatscher-Vorschlag, 16 dagegen. Es gab eine Enthaltung. Widmann hatte angekündigt, gegen seine Abwahl zu stimmen. Die Regierung aus Südtiroler Volkspartei und Lega verfügt über 19 Landtagsabgeordnete.

Widmann kritisierte Parteichef heftig

Das Parteiurgestein Widmann war zuletzt Landesrat ohne Portfolio, hatte aber weiter Stimmrecht in der Landesregierung. Der 62-Jährige hatte sich in den Abhörprotokollen abschätzig über den Landeschef geäußert, indem er zitiert wurde: "Wir haben noch nie so einen schwachen Landeshauptmann gehabt, noch nie einen, der so viel Schaden für das Land gemacht hat". Parteigremien forderten ihn zum Rücktritt auf, er weigerte sich aus der Regierung auszuscheiden. Somit hat die Landesregierung der autonomen Provinz nunmehr – inklusive Kompatscher – acht Mitglieder. Der Landeschef übernimmt vorerst selbst Widmanns Gesundheitsagenden. Er kündigte an, eventuell zu einem späteren Zeitpunkt dem Landtag einen Vorschlag zu einer Neuverteilung der Aufgaben oder einer Aufstockung der Landesregierung vorzulegen.

Machtkampf vor Landtagswahlen 2023

Die Sammelpartei SVP war in den vergangenen Wochen und Monaten von massiven Streitigkeiten erschüttert worden. Hintergrund ist die Veröffentlichung von Abhörprotokollen aus dem Jahr 2018 rund um staatsanwaltschaftliche, letztlich eingestellte Ermittlungen wegen der Konzessionsvergabe für den öffentlichen Busdienst (SAD ist das größte Busunternehmen, Anm.) in Südtirol. Teil der Protokolle sind abfällige Äußerungen einiger SVP-Politiker über Parteifreunde. Zudem tobte offenbar auch ein Machtkampf innerhalb der Partei. Im Herbst 2023 steht die Landtagswahl an. Der 52-jährige Kompatscher hat bisher noch nicht bekanntgegeben, ob er wieder antreten will oder nicht. (APA, 29.4.2022)