Der Anschlag ist das jüngste Glied einer Kette, die teilweise vom Islamischen Staat (IS) verantwortet wird. Foto: imago / Saifurahman Safi

Kabul – Bei einer Explosion in einer Moschee im Westen Kabuls sind mindestens zehn Menschen getötet worden, zumindest 15 weitere wurden verletzt. Die Explosion ereignete sich während des Freitagsgebets, erklärten die afghanischen Behörden.

Besmullah Habib, stellvertretender Sprecher des afghanischen Innenministeriums, sagte, die Explosion habe sich um 14 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit) in der Khalifa Sahib Moschee im Westen der afghanischen Hauptstadt ereignet. Sie ist das jüngste Glied einer Kette von Anschlägen, die bislang im Fastenmonat Ramadan auf Gebetsstätten und zivile Ziele in Afghanistan verübt worden waren. Erst vergangenen Freitag wurden 33 Menschen bei Anschlägen in Nordafghanistan getötet. Für einige der Anschlage übernahm der Islamische Staat (IS) die Verantwortung. (Reuters, red, 29.4.2022)