Rio Reiser und Ton Steine Scherben: "Wir müssen hier raus." Foto: imago

Wie viele Genossen und Genossinnen heuer am 1. Mai auf dem Wiener Rathausplatz noch den Text des dort traditionell gesungenen Lieds der Arbeit kennen werden, ist ungewiss. Die Hymne der Sozialdemokratie hat, so wie die ganze Bewegung, bessere Tage gesehen. Und auch Die Arbeiter von Wien, das Einheitsfrontlied oder Brüder, zur Sonne, zur Freiheit stehen nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Pablo Bates

Der bekannteste Titel aus dem Bereich des politischen Lieds dürfte heute Bella Ciao sein. Immerhin diente das italienische Partisanenlied ("Dies ist die Blume des Partisanen, der für die Freiheit starb") ab 2018 der vor allem bei der Jugend unfassbar populären spanischen Netflix-Räuberpistole Haus des Geldes als Titelmotiv: vom Partisan zu den Partysanen. Sogar Woody Guthries Politklassiker This Land Is Your Land kommt mittlerweile in der Fernsehwerbung zum Einsatz.

syrex33

Weit über die Sprachgrenzen hinaus bekannter dürfte unser Weihnachtslied O Tannenbaum sein. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts mit dem neuen Text The Red Flag zur Hymne der britischen Labour Party.

Wir müssen hier raus

Das Pathos der alten Lieder der Arbeiterbewegung, von Brecht/Eisler oder von Ernst Busch erfuhr in den 1970er-Jahren ein Revival. Mit Lagerfeuergitarren bewaffnete Künstler wie Franz Josef Degenhardt, Wolf Biermann, Hannes Wader und Sigi Maron sorgten beim Kulturprogramm zu politischen Demos oft für etwas Verkrampfung. Dankenswerterweise gab es auch musikalisch lässigere und relevantere Musiken, etwa jene von Konstantin Wecker oder Rio Reiser und Ton Steine Scherben: Macht kaputt, was euch kaputtmacht oder Wir müssen hier raus.

TUBDUERN

Das alles liegt heute fast vergessen und begraben auf den Müllhalden der Popkultur. Heute muss der jährliche Protestsongcontest als einsames Licht in einer untergegangenen Politpopszene gelten. Ein trauriger Anlass hat allerdings aktuell Klassiker in Erinnerung gerufen: Die Proletenpassion der Schmetterlinge von 1976. An der war der am Wochenende verstorbene Willi Resetarits ebenso beteiligt wie er später als Ostbahn-Kurti den Hacklerblues Arbeit zum Evergreen machte. (Christian Schachinger, 30.4.2022)