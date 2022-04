Ukraine

Ukraine: Ostern im Krieg

Im Angesicht des andauernden Invasionskriegs in der Ukraine wurde am Sonntag das orthodoxe Osterfest gefeiert. Menschen, die nicht evakuiert werden oder werden wollen, suchen nach Hoffnung in der Kirche und kommen fürs Osterfest zum gemeinsamen Beten zusammen

02:08