24-Jähriger rutschte in dritte Runde, wurde an 77. Stelle des NFL-Drafts ausgewählt und schrieb damit österreichische Footballgeschichte

Bernhard Raimann hat es geschafft. Foto: Michael Hickey/Getty Images/AFP

Las Vegas – Bernhard Raimann ist als erster österreichischer Footballer im NFL-Draft ausgewählt worden. Nach langem Warten entschieden sich die Indianapolis Colts an der 77. Stelle für den Offensive Tackle. Der Zwei-Meter-Mann rutschte unerwartet in die dritte Runde des Drafts, fast alle Prognosen hatten ihn in der ersten oder zweiten Runde erwartet. Eine mögliche Erklärung könnten medizinische Gründe sein: Die Website "WalterFootball" berichtete einige Tage vor dem Draft, dass einige Teams Raimann von ihrer Kandidatenliste gestrichen hätten, nachdem er beim Medizin-Check durchgefallen war.

Im Rahmen des alljährlichen Drafts werden die jungen Liga-Neuzugänge in sieben Runden auf die 32 NFL-Teams verteilt. Das schwächste Team der Vorsaison hat das jeweils erste Wahlrecht, der Super-Bowl-Sieger das letzte.

Bei den Colts soll Raimann nun Quarterback-Routinier Matt Ryan den Rücken freihalten. In der vergangenen Saison verpasste der Franchise aus Indianapolis die Playoffs erst durch eine Niederlage am letzten Spieltag der Regular Season, für die kommende Spielzeit gelten die Colts als knapper Favorit auf den Division-Sieg in der AFC South.

Historisch

Raimann hatte vier Jahre an der Central Michigan University absolviert und nach den ersten zwei Jahren von Tight End auf Tackle umgeschult. Schafft er es in einen Matchkader – was zu erwarten ist – wäre er der erste österreichische Spieler auf einer anderen Position als der des Kickers, der ein NFL-Bewerbsspiel macht. Österreichs Exporte beschränkten sich bisher auf die Kicker Toni Fritsch, Toni Linhart und Raimund "Ray" Wersching, die allesamt in der Regular Season zum Einsatz kamen.

Zudem spielten in den frühen 70er-Jahren der Kicker Günther Enz sowie in den vergangenen Jahren Sandro Platzgummer (Running Back/New York Giants) und Bernhard Seikovits (Tight End/Arizona Cardinals) in der Preseason. Letztere kamen über das "International Pathway Program" zu ihren Teams und stehen auch heuer im erweiterten Kader. (schau, 30.4.2022)