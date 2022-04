Das Gasthaus im Wienerwald, das als Motorradtreffpunkt Legendenstatus erhielt, eröffnet am 6.5. wieder – vorerst aber nur im Pocketbike-Format

Die Dopplerhütte war, bis sie vor mehr als zehn Jahren schloss, ein mehr als nur sehr beliebtes Ausflugslokal im Wienerwald. Familien, Radfahrerinnen und Radfahrer trafen sich dort. Am bekanntesten wurde das Gasthaus allerdings als Motorradtreffpunkt. Vor rund einem Jahr bot die Besitzerin die Dopplerhütte zum Kauf an – um 1,6 Millionen Euro.

Foto: Alexander und Konstantin Varendorff

Wieviel Familie Varendorff bezahlt hat, ist nicht überlierfert, wohl aber, dass sie die neuen Besitzer der Dopplerhütte sind, und dass sie diese wieder in altem Glanz erstrahlen lassen wollen. Der Kaufgrund darf als ein romantischer angenommen werden: "In den 90iger Jahren haben wir im Sommer fast jede freie Minute auf der Dopplerhütte beziehungsweise auf der Exelbergstrasse, dem Weg auf die Dopplerhütte, verbracht", erzählt der Immobilienunternehmer und neue Besitzer Alexander Varendorff.

Die laute alte Zeit

"Unsere studentische Abend- und Wochenendgestaltung bestand – abgesehen vom Schrauben, Tunen und Umbauen unserer Motorräder und Autos – im Austesten der maximalen Schräglagen, Zeitmessungen, Wheelies in der Applauskurve vor der Dopplerhütte und ähnlichen, ebenfalls legalen Aktivitäten zwischen dem 17. Wiener Gemeindebezirk und Königstetten. Die Dopplerhütte war unser inoffizielles Clublokal, eine Community von Gleichgesinnten mit einem Hauch des Verbotenen, das uns seit bestandenem Führerschein in seinen Bann zog".

Der Start der neuen Dopplerhütte findet in einer Außenstelle statt, die sich den Namen Stifterlhütte verdient hätte. Foto: Alexander und Konstantin Varendorff

Am 6.5. um 12:00 Uhr eröffnet die Dopplerhütte wieder. Vorerst allerdings nur mit einem Imbisswagen auf dem Parkplatz gegenüber des Lokals und nur an den Wochenenden. Die Generalsanierung der Gaststätte wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nächstes Jahr plant man aber auch dir Dopplerhütte selbst wieder eröffnen zu können. (Guido Gluschitsch, 30.4.2022)