Die Grünen-Spitze auf dem Weg zum Bundeskongress in Villach: Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler (Mi.) mit Klubchefin Sigi Maurer, Umweltministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadić und Gesundheitsminister Johannes Rauch (v. li.). Foto: FOTO: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Es ist an diesem sonnigen Morgen in Villach deutlich grüner. Was nicht dem Frühlingsbeginn geschuldet ist, sondern an diesem Samstag vielmehr dem 44. Bundeskongress der Grünen im Congress Center.

Und die biblische Geschichte hat uns gelehrt, dass echte Führungsfiguren gerne den Weg übers Wasser wählten. Parteichef Werner Kogler vermied mit seiner Mannschaft zwar den direkten Kontakt mit den Nass, entschied sich aber für den kameratauglichen Einzug über die Fußgängerbrücke über die Drau.

Der Vizekanzler samt Regierungsteam wurde dann von den 300 Delegierten mit minutenlangem Applaus begrüßt. Womit schon zum Auftakt relativ klar war, dass es für Kogler wohl eine relativ "gmahte Wiesn" werden wird. Die Stimmung beim Bundeskongress am ist auffallend entspannt, das Brodeln an der grünen Basis wie etwa noch beim letzten Parteitag scheint sich in Zufriedenheit aufgelöst zu haben.

Für die Wiederwahl Koglers, die gegen Mittag über die Bühne gehen wird, gibt es keinen Gegenkandidaten. Er soll für drei Jahre neuerlich zum Parteichef gekürt werden. Kogler hat ein Rekordergebnis von 99 Prozent der Delegiertenstimmen zu verteidigen.

Die Kärntner Spitzenkandidatin und grüne Landessprecherin für die kommende Landtagswahl, Olga Voglauer, setzte in ihrer Eröffnungsrede zum einem Loblied auf ihre Bundesland an: "Habt`s es fein in Villach, in einer der schönsten Städte in Österreichs. Bin fast geneigt, Lei-Lei zu sagen." Die Anreise nach Kärnten dauere oft ein wenig länger. Aber: "Wir haben ja eine Ministerin, die dafür sorgt, dass das künftig besser wird." Die Grünen haben ja seit Jahrzehnten für Lösungen, die es für Österreich braucht, im Programm.

Rauch "scheißt sich nichts mehr"

Gesundheitsminister Johannes Rauch merkte dann auf dem Podium in seinem "Bewerbungsgespräch" an, dass diese Rede nicht in seiner Lebensplanung vorgesehen war. "Als ich zu Werner Ja gesagt habe, also Ja dazu, das Amt des Gesundheitsministers zu übernehmen, war die Standard-Frage: Warum tust du dir das an?" Aber es sei die "vollkommen falsche Frage". Rauch: "Ich tu mir nichts an. Ich gehe mit Überzeugung und auch mit Kampfgeist an die Sache heran." Er gehe mit Demut und Entschlossenheit an die Aufgabe heran. "Ich bin 63, ich muss mir nichts mehr scheißen. Das sind die besten Voraussetzungen."

Grüner Kapitän

Werner Koglers Rede wurde dann als "längster und wohl schönster Teil" des Parteitags angekündigt. Der "grüne Kapitän und krisensichere Manager" präsentierte sich gewohnt mit aufgekrempelten Ärmeln und sprühte vor Selbstvertrauen. Mit einem deutlichen Schwerpunkt in Richtung eines grünen Kernthemas – der Energiewende.

"Wir leben in schwierigen Zeiten, stürmische Zeiten stehen bevor und niemand weiß, wie es im Herbst sein wird. Es treffen mehrere Krisen aufeinander. Rohstoffkrise, Wirtschaftskrise, soziale Verwerfungen, Pandemie". Sicher sei nur, dass es unsicher ist. Kogler: "Sicher ist, dass es kein zurück geben kann. Daher nehmen wir als Grüne die Herausforderung an."

Kogler für Gas-U-Ausschuss

"Es gibt kein Zurück", ist Kogler überzeugt. Seit dem 24. Februar (dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine) sei die Welt eine andere. "Deshalb muss auch die Politik eine andere werden", so Kogler. "Diese Zeitenwende ist auch Ausdruck der Notwendigkeit einer Energiewende".

Es sei wichtig, Krisen mit Entschlossenheit, Mut und Tatkraft entgegenzutreten. Kogler: "Und wir kennen wir die Antworten auf die drängenden Fragen. Niemals zuvor war die Energiewende so wichtig wie jetzt. Darum ist es jetzt so gut, dass die Grünen dort sind, wo sie hingehören – in Verantwortung. Und deshalb gilt es, das Richtige zu tun."

Es sei unerhört, dass jene, die Österreich in die Abhängigkeit von russischem Gas gebracht haben, die Bemühungen der Energieministerin blockieren, sagt Kogler in seiner Rede. Unerwähnt bleibt auch das Thema Untersuchungsausschuss nicht. Kogler fordert neuerlich einen Untersuchungsausschuss, zur Frage, wer für die österreichische Abhängigkeit vom russischen Gas verantwortlich ist.

Keine Tagträumer

Die Grünen seien nicht die Tagträumer. Kogler: "Wir stellen uns den Problemen." Wenn die Welt eine andere sei, dann müsse auch die Politik eine andere sein. "Es ist nicht die Zeit der Politik der billigen Polemik. Es ist die Zeit der Politik für das Land, für die Menschen."

Es seien nie zu spät zur Umkehr. Gewisse katholische Traditionen wie Busse und Beichte seien ja nicht schlecht. Kogler: "Die Energiewende jetzt – wir haben diese Mission. Daher: Hand reichen, Ärmel aufkrempeln, nach vorne blicken."

Grünen-Umfrage

DER STANDARD hat im Rahmen einer Umfrage durch das Linzer Market-Institut erheben lassen, wie der grüne Parteichef und Vizekanzler gesehen wird. Dabei zeigt sich, dass er in der eigenen als Grün deklarierten Wählerschaft durchwegs gute Noten bekommt – 86 Prozent der Grünen sind mit ihm völlig oder eher schon zufrieden.

Umgelegt auf die wahlberechtigte Gesamtbevölkerung kämen die Grünen unter Kogler, wenn jetzt – und nicht wie vom Wahlkalender vorgesehen im Herbst 2024 – ein neuer Nationalrat gewählt würde, auf elf Prozent (Nationalratswahl 2019: 13,9 Prozent).

Der Koalitionspartner ÖVP liegt aktuell in der Umfrage bei 24 Prozent (2019: 37,5 Prozent), doch deutlich hinter der SPÖ, die mit 28 Prozent rechnen könnte (2019: 21,2 Prozent). Die FPÖ käme aktuell auf 19 Prozent (16,2 Prozent), die Neos auf 12 (8,1 Prozent) und für MFG weist auch die aktuelle Umfragewelle etwa fünf Prozent – und damit den Sprung ins Parlament – aus.



Diese aktuellen Umfragezahlen legen nahe, dass die türkis-grüne Regierungskoalition derzeit mit 35 Prozent in der Wählergunst ohne Mehrheit dasteht.

Gewessler wird in Stellung gebracht

Parteiintern denken die Grünen derweil bereits an die Zukunft und bringen Umweltministerin Leonore Gewessler in Stellung. Sie soll zur Vizeparteichefin aufsteigen – allerdings erst nach dem Parteitag. Derzeit ist der oberösterreichische Grünen-Chef Stefan Kaineder der einzige Parteivize hinter Kogler.

Einer Wahl in der Partei stellt sich auch Gesundheitsminister Johannes Rauch, er muss vom höchsten Parteigremium formal als Regierungsmitglied bestätigt werden.

Eine Wahl in einem Bundesland, konkret in Kärnten, hat hingegen Olga Voglauer kommendes Jahr zu schlagen. Die Landessprecherin und Spitzenkandidatin der Grünen Kärnten/Koroška ist daher in Villach als Rednerin neben Kogler angesagt. Sie kämpft um den Wiedereinzug in den Landtag. (mro, cs, 29.4.2022)