Gegen Ende des ruhigen Sets von Soap&Skin gibt es doch noch etwas Action. Foto: David Visnjic

So wenig Zeit ist wohl noch nie zwischen Donaufestivals vergangen, fand das letzte pandemiebedingt doch erst im Oktober statt – die etwas triste Stimmung ist noch in Erinnerung. Im Vergleich dazu konnte der gestrige Eröffnungstag der heurigen Ausgabe des Donaufestivals eigentlich nur gut abschneiden – und tat es auch weitestgehend, wenn auch ohne großes Highlight.

Besucherinnen und Besucher sind jedenfalls nach Krems zurückgekehrt; Festivalleiter Thomas Edlinger durfte sich über ausverkaufte Säle freuen und über ein gewohnt interessiertes und konzentriertes Publikum, dem lediglich eine leichte Verjüngung gut täte.

Musikalisch widmete sich der erste Tag – sieht man von der Eröffnungsperformance Fehler Kutis und dem sehr animierenden Set der Rapperin Mc Yallah ab – den ruhigen Tönen.

Mc Yallah brachte Hitze. Foto: David Visnjic / Donaufestival

Die Violinistin Galya Bisengalieva vertonte in ihrem Werk Aralkum, das sie live präsentierte, das Austrocknen des Aralsees und seine Verwandlung in die gleichnamige Wüste mit Drones und geloopter Violine; unnahbar packend und in der Kulisse der Minoritenkirche bestens aufgehoben. Dunkle Drones und dystopische Stimmung gab es dann auch beim Briten Helm, der eine halbe Stunde zu spät mit seinem Konzert begann. Zeit spielt eben in den postapokalyptischen Landschaften, die er mit seinem bedrohlichen Sound kreiert, keine Rolle mehr.

Viel Applaus für Tirazh und Soap&Skin

Tirzah wurde indes im Stadtsaal schon freudig erwartet – man merkte, dass das der erste Act des Abends war, dem der Hype vorausgeeilt war. Auch Tirzahs Musik ist auf der sehr gedämpften Seite und ihre lapidare Art zu Singen hat fast ein bisschen etwas von ASMR. Das funktioniert zu Hause im Hintergrund gut, live muss man es entweder schaffen, in eine Art Trance zu verfallen, oder man wird sich eher langweilen. Dem Gros der Besucherinnen und Besucher gelang ersteres, der begeisterte Applaus legte das zumindest nahe.

Auf Tirzah waren viele gespannt. Foto: David Visnjic / Donaufestival

Begeisterten Applaus sollte später dann auch Soap&Skin erhalten, in erster Linie, weil sie Soap&Skin ist. Mit Streichern und Bläsern war sie gekommen, um unter dem Motto in sheep's clothing mit dem Liedgut anderer Leute zu spielen. Sie selbst saß am Klavier und gab ihre Versionen von David Bowies Girl Loves Me oder Simon & Garfunkels The Boxer zum Besten – eine Erklärung, warum sie coverte, was sie coverte, lieferte sie nicht.

Von selbst erschloss sich ihre Zusammenstellung leider nicht wirklich, ihre Interpretationen fielen durchwachsen aus. Gegen Ende nahm Soap&Skins Set noch ein bisschen an Fahrt auf, Gods & Monsters von Lana Del Rey sowie Me and The Devil gelangen ihr gut. (Amira Ben Saoud, 30.4.2022)