Die Stürme richteten erhebliche Schäden an, über Verletzte und Tote ist noch nichts bekannt

In der Stadt Andover wurde ein Auto auf ein zerstörtes Haus geschleudert. Foto: AP/Travis Heying

Topeka (Kansas) – Heftige Stürme sind am Freitag durch die US-Staaten Kansas und Nebraska gefegt. Es kam laut Medienberichten zu Tornados, zerstörerischen Windböen und Hagel. Ein besonders großer Tornado entwickelte sich kurz vor Sonnenuntergang in den Vororten von Kansas' größter Stadt Wichita. Er richtete erhebliche Schäden an. Autos flogen durch die Luft, Häuser und Geschäfte wurden zertrümmert. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor.

Die Gouverneurin von Kansas, Laura Kelly, rief den Ausnahmezustand aus. (APA, 30.4.2022)