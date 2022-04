Über das Ende der Ausnahmeregelung sollen Autobesitzerinnen und Autobesitzer mit ukrainischem Kennzeichen an ihren Windschutzscheiben informiert werden. Foto: Andy Urban

Kiew/Moskau/Wien – Am 1. Juni läuft die Erlaubnis zum kostenlosen Abstellen von Fahrzeugen aus der Ukraine in Wien aus. Menschen, die vor dem Krieg nach Österreich geflohen sind, benötigen ab diesem Zeitpunkt einen Parkschein oder ein Parkpickerl für ihr Auto. Letzteres kann ab 9. Mai in den magistratischen Bezirksämtern beantragt werden, teilte die Stadt am Freitag mit.

Besitzer von Pkw mit ukrainischem Kennzeichen werden ab nächster Woche mittels Information auf der Windschutzscheibe über die neuen Regelungen informiert. Verwiesen wurde am Donnerstag auch darauf, dass Fahrzeuge mit ukrainischer Zulassung ein Jahr lang in Österreich ohne Ummeldung verwendet werden können. Dies basiert auf einem Erlass des Bundes.

Gratis Öffis laufen bis Ende Mai

Eine ähnliche Regelung kommt bei den Öffis zum Tragen: Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können noch bis Ende Mai alle Verkehrsmittel der Wiener Linien kostenlos und ohne Fahrschein nutzen. Als Nachweis bei einer Fahrscheinkontrolle reichen die Reisedokumente. Die Aktion sollte ursprünglich bis Mitte März laufen, wurde aber zwei mal verlängert. (APA, 30.4.2022)