In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Uni Wien / Johannes Hloch Die Universität Wien, die größte Universität Österreichs, bekommt ab Oktober einen neuen Rektor: Kunsthistoriker Sebastian Schütze. Foto: imago

Wien – Aus dem Dekanat ins Rektorat: Sebastian Schütze, deutscher Kunsthistoriker und aktuell Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien, wird neuer Rektor der größten Universität des Landes. Der Universitätsrat der Uni Wien hat ihn am Samstagnachmittag gewählt. Schütze wird somit Nachfolger von Heinz Engl. Seine Amtszeit beginnt Anfang Oktober, die Funktionsperiode dauert vier Jahre.

Auf dem ungereihten Dreiervorschlag, den der Senat in der vergangenen Woche übermittelt hatte und aus dem die neun Mitglieder des Unirats auswählen konnten, standen neben Schütze noch die Bildungspsychologin und Dekanin der Fakultät für Psychologie der Uni Wien, Barbara Schober, sowie der Psychologe, Rektor der Universität Klagenfurt und Vizepräsident der Universitätenkonferenz (Uniko), Oliver Vitouch.

Sichtbarkeit für die Uni schaffen

Uniratsvorsitzende Eva Nowotny sagte zur Wahl des neuen Rektors, dass mit Schütze "eine wissenschaftlich hervorragende Persönlichkeit mit ausgewiesener Kompetenz im Management für die Leitung der Universität Wien gewonnen!" worden sei: "Er überzeugte mit seinem Konzept, die Universität in der internationalen Sichtbarkeit voranzubringen und gleichzeitig die großen Themen unserer Zeit auch im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung der Universität in Forschung und Lehre zu platzieren."

Der Rektor in spe, Sebastian Schütze, sagte zu seiner Wahl zum Leiter der ältesten Universität im deutschsprachigen Raum, die zu den führenden Forschungsuniversitäten Europas gehöre, dass er "diese Tradition und den erfolgreichen Kurs von Exzellenz und Internationalisierung fortführen und die Universität in Forschung und Lehre national und international strategisch für die Zukunft positionieren" wolle. Besonders Augenmerk will Schütze "der Grundlagenforschung, der Rolle der Universität als wichtigster akademischer Ausbildungsstätte Österreichs und dem gesellschaftlichen Beitrag zu großen Zukunftsthemen zu, von digitaler Transformation, Gesundheit, Klima und Umwelt bis zu Migration und Mobilität, Demokratieverständnis und politischer Bildung" widmen.

Engl geht ein Jahr früher als geplant

Die drei Namen für den Rektoratsposten waren vom Senat bereits Ende März vorgeschlagen worden – allerdings erhob der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen dagegen einen Beschwerde wegen des Verdachts einer Diskriminierung. Nach Befassung der dafür vorgesehenen Schiedskommission wurde der Dreiervorschlag erneut eingebracht, diesmal gab es vom Arbeitskreis keinen Einspruch.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil Amtsinhaber Heinz Engl seine Funktion Ende September 2022 und damit ein Jahr früher als geplant niederlegt.

Wechselwirkung zwischen Literatur und Kunst

Der künftige Rektor Sebastian Schütze studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Alte Geschichte in Berlin, Rom, Köln und Bonn und ist seit 2009 Professor für Neuere Kunstgeschichte an der Uni Wien. Dekan ist er seit 2018.



In seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich der 61-Jährige vor allem mit der Kunst- und Kulturgeschichte Italiens, der Sammlungsgeschichte in Wien und Mitteleuropa sowie der "produktiven Wechselwirkungen zwischen Literatur und bildender Kunst". Ein besonderes Anliegen sei ihm dabei, "die Ergebnisse seiner Forschungen auch im Rahmen internationaler Ausstellungen für das große Publikum zugänglich zu machen". (Lisa Nimmervoll, 30.4.2022)