dass freie Meinungsäußerung wichtig ist, darauf können sich schnell so gut wie alle einigen. Das Problem beginnt dort, wo es dann um die genaue Abgrenzung des Begriffs sowie die Frage, wie so etwas in der Praxis umgesetzt werden soll, geht. Um so verblüffender ist, dass einer, der derzeit sehr lautstark diesen Begriff vor sich herträgt, recht augenscheinlich ein eher naives Verständnis der Thematik hat. Wer es noch nicht erraten hat: Ja, es geht um Elon Musk.

Wer sich schon einmal gefragt hat, warum der eigene USB-C-Anschluss plötzlich nicht mehr richtig funktioniert, für den haben wir heute einen kleinen Tipp parat. Außerdem gibt es wieder neue Indie-Games, und eine Prise Schadenfreude über einen Vorfall, in dem die Open-Source-Community einen Patenttroll nach Strich und Faden besiegt hat.

Elon Musks bizarre Vorstellung von freier Meinungsäußerung

Warum die USB-C-Buchse des Smartphones regelmäßig gereinigt werden sollte und wie das geht

Von "Turbo Overkill" bis "Weird West": Zehn Indie-Games gegen die Frühjahrsmüdigkeit

Patenttroll verklagt Linux-Desktop Gnome, verliert Patent

"EU Voice" und "EU Video": Die EU testet eigene Alternativen zu Youtube und Twitter

Elon Musk will Tweets zu Geld machen, hat neuen Twitter-Chef angeblich bereits auserkoren

Microsoft verpasst seinem Browser Edge einen kostenlosen VPN

Russische Anwaltsfirma reicht Millionenklage wegen Apple-Pay-Rückzug ein

MIT entwickelte Lautsprecher, der dünner als Papier ist